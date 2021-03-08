Анетт Контавейт вышла во второй круг на турнире в Дубае
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 24) уверенно начала выступления на теннисном турнире в Дубае с призовым фондом свыше 1,8 млн долларов, пишет Rus.ERR.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 24) уверенно начала выступления на теннисном турнире в Дубае с призовым фондом свыше 1,8 млн долларов, пишет Rus.ERR.
В понедельник посеянная на турнире под 15-м номером эстонка в двух сетах обыграла 106-ю ракетку мира, представительницу Венгрии Тимеа Бабош - 6:2,6:1.
Матч продлился 57 минут. Контавейт реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов, сделала один эйс и допустила две двойные ошибки.
На этом же турнире выступает и вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи, которая свой матч первого круга проведет позднее.