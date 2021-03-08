На прошлой неделе в порту Хельсинки развернули 98 жителей Эстонии
В период с понедельника по пятницу береговая охрана Финского залива развернула в порту Хельсинки 98 эстонцев, передает Yle.
В период с понедельника по пятницу береговая охрана Финского залива развернула в порту Хельсинки 98 эстонцев, передает Yle.
Береговая охрана напоминает, что тест на коронавирус или справка о вакцинации не дают иностранному гражданину права на въезд.
Ограничения на въезд в настоящее время действуют до 18 марта. Эстония относится к первой категории ограничений, то есть в Финляндию можно поехать только по экстренным причинам, например, по семейным обстоятельствам.