На прошлой неделе в порту Хельсинки развернули 98 жителей Эстонии

Береговая охрана напоминает, что тест на коронавирус или справка о вакцинации не дают иностранному гражданину права на въезд.

Ограничения на въезд в настоящее время действуют до 18 марта. Эстония относится к первой категории ограничений, то есть в Финляндию можно поехать только по экстренным причинам, например, по семейным обстоятельствам.