Пн, 8.03.2021
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На прошлой неделе в порту Хельсинки развернули 98 жителей Эстонии

Хельсинки. ФОТО: Shutterstock

В период с понедельника по пятницу береговая охрана Финского залива развернула в порту Хельсинки 98 эстонцев, передает Yle.

Береговая охрана напоминает, что тест на коронавирус или справка о вакцинации не дают иностранному гражданину права на въезд.

Ограничения на въезд в настоящее время действуют до 18 марта. Эстония относится к первой категории ограничений, то есть в Финляндию можно поехать только по экстренным причинам, например, по семейным обстоятельствам.

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