Департамент здоровья готовится к объявлению чрезвычайной ситуации третьего уровня

В понедельник на заседании спецкомиссии Рийгикогу заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма заявила, что ситуация в Эстонии очень плохая: наша страна в Европе если не первая, то точно вторая по заражаемости коронавирусом.

По словам Хярма, с понедельника в Эстонии будет действовать чрезвычайная ситуация второго уровня и Департамент здоровья начнет готовиться к объявлению ЧС третьего уровня.

По словам Хярма, скорая помощь получит право заменить бригады из трех человек на бригады из двух или одного человека и не реагировать на вызовы с низким приоритетом. Больницы получат распоряжение быть готовыми к медицинской сортировке (триаж), на основании которой полностью останавливается плановое лечение и оказывается лишь неотложная помощь.

Хярма отметила, что ресурс Пыхьяского региона Департамента здоровья выявить всех зараженных и отправить все близкие контакты на самоизоляцию исчерпался за две недели. По ее словам, Идаский, Лыунаский и Ляэнеский регионы еще могут отправлять зараженных и близкие контакты в самоизоляцию, но появились первые признаки того, что Лыунаский и Идаский регионы скоро будут испытывать затруднения.