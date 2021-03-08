Картина дня: 8 Марта, Эстонии грозит локдаун и суровая жизнь наркодилеров
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 марта.
Премьер-министр Кая Каллас заявила, что согласно дошедшей до нее информации, британский штамм вируса Covid-19 распространяется более широко, чем считалось ранее. Если масштабное распространение агрессивного штамма подтвердится, по оценке премьер-министра, придется все-таки закрыть страну. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, на которой министр здравоохранения Танель Кийк, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле и руководитель отдела эпидемиологических заболеваний Ханна Сепп рассказали о ситуации с распространением коронавируса. Читать далее...
Начавшаяся в Финляндии ссора из-за денег, вырученных от продажи наркотиков, привела к похищению в Кохтла-Ярве молодого человека на глазах у его отца и поездке в лес, где потерпевшего жестоко избили, пытали и унижали, а затем оставили в темноте. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5496 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1181, то есть 21,5% от общего количества тестов. Читать далее...
8 Марта. На часах 09:30 утра, а у цветочных киосков на улице Виру уже выстраиваются очереди из мужчин, желающих поздравить своих женщин с прекрасным праздником весны – 8 Марта. На прилавках – море цветов, и несмотря на морозное мартовское утро, в воздухе царит атмосфера радости. Репортер портала Limon.ee поговорила с мужчинами-покупателями и узнала, как они будут поздравлять дам с Международным женским днем. Читать далее...
Несколько месяцев говорят о том, что вакцинация идет не в том темпе, как должна. В итоге это неоднократно подтвердили канцлер и министр Министерства социальных дел. И хотя говорят об определенном числе вакцинированных учителей, спасателей и полицейских, а также провели пилотный проект по вакцинации людей 60-69 лет, по всей Эстонии полно центров семейных врачей, которые не могут вакцинировать людей из групп риска. Читать далее...
Канцлера юстиции Юлле Мадизе многие просили прокомментировать введенные для предотвращения распространения Covid-19 меры и ограничения, особенно беспокойство вызывает обязательство носить защитную маску. Читать далее...
У женщины Эстонии хорошее здоровье, она высокообразованна и трудолюбива, свидетельствует сводка, подготовленная Департаментом статистики к Женскому дню. Читать далее...
Ковидные отделения в эстонских больницах заполнены в среднем на 80%. Некоторые клиники больше не принимают больных с коронавирусом, в других ресурс почти исчерпан. Если ситуация усугубится, будет сокращено плановое лечение, не исключены и более суровые ограничения. Читать далее...
Взлом хакерами ПО Exchange Server корпорации Microsoft грозит перерасти в мировой кризис кибербезопасности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями расследования крупной кибератаки. Читать далее...
По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, в ближайшее время будут приняты дополнительный пакет помощи в кризисной ситуации и дополнительный бюджет. Читать далее...
Как показал социологический опрос, проведенный фирмой Norstat, почти три четверти жителей Эстонии считает, что за уборку тротуаров должно отвечать местное самоуправление. Целых 47% респондентов заявили, что готовы в зимние месяцы платить «налог на снег». Читать далее...
В понедельник на заседании спецкомиссии Рийгикогу заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма заявила, что ситуация в Эстонии очень плохая: наша страна в Европе если не первая, то точно вторая по заражаемости коронавирусом. Читать далее...