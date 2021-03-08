Картина дня: 8 Марта, Эстонии грозит локдаун и суровая жизнь наркодилеров

Кая Каллас: Эстонии грозит локдаун

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что согласно дошедшей до нее информации, британский штамм вируса Covid-19 распространяется более широко, чем считалось ранее. Если масштабное распространение агрессивного штамма подтвердится, по оценке премьер-министра, придется все-таки закрыть страну. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Министр здравоохранения: правительство готово к любым решениям, но до локдауна у нас есть еще несколько возможных шагов

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой министр здравоохранения Танель Кийк, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле и руководитель отдела эпидемиологических заболеваний Ханна Сепп рассказали о ситуации с распространением коронавируса. Читать далее...

Суровая жизнь наркодилеров: «Я убью тебя сегодня, крыса! Ты умрешь медленно!»

Начавшаяся в Финляндии ссора из-за денег, вырученных от продажи наркотиков, привела к похищению в Кохтла-Ярве молодого человека на глазах у его отца и поездке в лес, где потерпевшего жестоко избили, пытали и унижали, а затем оставили в темноте. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались 14 пациентов с коронавирусом, заразились 1181

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5496 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1181, то есть 21,5% от общего количества тестов. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Смотрите, что творится с утра у цветочных киосков в Таллинне на улицу Виру

8 Марта. На часах 09:30 утра, а у цветочных киосков на улице Виру уже выстраиваются очереди из мужчин, желающих поздравить своих женщин с прекрасным праздником весны – 8 Марта. На прилавках – море цветов, и несмотря на морозное мартовское утро, в воздухе царит атмосфера радости. Репортер портала Limon.ee поговорила с мужчинами-покупателями и узнала, как они будут поздравлять дам с Международным женским днем. Читать далее...

Государственная стратегия вакцинации возмущает семейных врачей

Несколько месяцев говорят о том, что вакцинация идет не в том темпе, как должна. В итоге это неоднократно подтвердили канцлер и министр Министерства социальных дел. И хотя говорят об определенном числе вакцинированных учителей, спасателей и полицейских, а также провели пилотный проект по вакцинации людей 60-69 лет, по всей Эстонии полно центров семейных врачей, которые не могут вакцинировать людей из групп риска. Читать далее...

Канцлер юстиции о масках: порядок нужно соблюдать, даже если он не нравится

Канцлера юстиции Юлле Мадизе многие просили прокомментировать введенные для предотвращения распространения Covid-19 меры и ограничения, особенно беспокойство вызывает обязательство носить защитную маску. Читать далее...

Женщина Эстонии не жалуется на здоровье, она трудолюбивая и образованная

У женщины Эстонии хорошее здоровье, она высокообразованна и трудолюбива, свидетельствует сводка, подготовленная Департаментом статистики к Женскому дню. Читать далее...

Ситуация в эстонских больницах: COVID-отделения заполнены в среднем на 80%

Ковидные отделения в эстонских больницах заполнены в среднем на 80%. Некоторые клиники больше не принимают больных с коронавирусом, в других ресурс почти исчерпан. Если ситуация усугубится, будет сокращено плановое лечение, не исключены и более суровые ограничения. Читать далее...

Взлом ПО Microsoft грозит глобальным кризисом кибербезопасности

Взлом хакерами ПО Exchange Server корпорации Microsoft грозит перерасти в мировой кризис кибербезопасности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями расследования крупной кибератаки. Читать далее...

Упор на рабочие места и здравоохранение: в Эстонии будет принят дополнительный пакет кризисной помощи

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, в ближайшее время будут приняты дополнительный пакет помощи в кризисной ситуации и дополнительный бюджет. Читать далее...

Исследование: почти половина жителей Эстонии готовы платить за уборку снега

Как показал социологический опрос, проведенный фирмой Norstat, почти три четверти жителей Эстонии считает, что за уборку тротуаров должно отвечать местное самоуправление. Целых 47% респондентов заявили, что готовы в зимние месяцы платить «налог на снег». Читать далее...

Департамент здоровья готовится к объявлению чрезвычайной ситуации третьего уровня