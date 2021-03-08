Поступившую на этой неделе вакцину AstraZeneca используют в качестве первой дозы

Член правления Больничной кассы Майви Парв сказала в понедельник на заседании специальной комиссии Рийгикогу по надзору за госбюджетом, что по состоянию на понедельник вакцины Pfizer/BioNTech осталось 8000 доз. Это забронированные вторые дозы, которые используют на этой неделе. Поступившая в понедельник партия вакцины Pfizer/BioNTech уже забронирована, ее распределят во вторник и среду.

По словам Парв, поставки вакцины Moderna самые неровные, по состоянию на понедельник этой вакцины на складе около 5000 доз и они также забронированы в качестве вторых доз. В прошлую пятницу компания-производитель заявила, что во второй половине недели в Эстонию поступит новая партия вакцины.

По словам Парв, на складе Департамента здоровья нет вакцины AstraZeneca. У вакцинаторов около 13 000 доз, что составляет две трети последней поступившей партии AstraZeneca. По словам Парв, эти дозы используют в ближайшие дни.

По словам Парв, все поступившие на этой неделе дозы вакцины AstraZeneca используют в качестве первых доз.