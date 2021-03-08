Сланцевые гиганты готовы покупать вакцину самостоятельно

Жена Голдберга — учитель, она получила вакцину за пару дней до мужа. У женщины возникли и побочные эффекты: вечером первого дня у нее был озноб, а на второй день неважное самочувствие. У многих ее коллег были те же признаки.

«Учитывая то, что может сделать коронавирус, вакцина, как мне кажется, лучше: даже если у нее есть подобные эффекты», - сказал Голдберг.

Оба получили вакцину AstraZeneca. У самого Меэлиса Голдберга побочных эффектов не было. У других коллег по Тойлаской добровольческой организации спасения на водах побочные эффекты возникли примерно у половины. Если бы у Голдберга было право выбора, то он предпочел бы вакцину Pfizer.

«Но я не знаю, нужно ли говорить о предпочтении той или иной вакцины, поскольку выбирать мы все равно не можем», - сказал Голдберг.

Люди не знают, как относиться к вакцине

Ольга Цеховая. ФОТО: Erakogu

Кладовщица центрального склада VKG Oil Ольга Цеховая (55) занимает эту должность три года. Через ее склад в день проходят сотни людей.

- Как пандемия повлияла на вашу работу?

- Все находятся в состоянии напряжения. Не проходит и дня, чтобы кто-то не заговорил о пандемии, поскольку это в значительной степени влияет на нашу жизнь. Наше производство является непрерывным, а потому важно, чтобы все были на работе.

Производство, к счастью, не сократилось, но в частной жизни неудобств возникло много. Меньше можем встречаться с друзьями и родственниками. Меньше ходим и в магазины, где заметно, что выбор стал средненьким.

- Ваши ближайшие коллеги выбывали из строя из-за Covid-19?

- Да, конечно, болели. И меня несколько раз тестировали. Если некоторые жалуются, что даже тест — это неудобство, то у меня все прошло безболезненно. Каждый чувствителен по-своему.

- Что вы на работе слышали о вакцинации?

- Составили списки тех, кто готов вакцинироваться. В нашем маленьком коллективе всего семь человек, но мы общаемся со всем заводом. Склад центральный и очень многие — сотни — ходят по своей работе на склад. Все — русскоязычные.

Из работников я не знаю никого, что напряженно ждал бы вакцинации. Люди скорее не знают, как относиться к вакцине. Говорят о близкоконтактном опыте с теми, кто уже вакцинировался. Информацию собирают как по слухам, так и через СМИ. Но никто при мне еще четко не говорил, что обязательно вакцинируется или обязательно откажется.

- Когда вы в последний раз были за границей?

- В начале прошлого года ездила в Швецию — еще до начала пандемии. Обычно с семьей мы ездим во время отпуска в Россию или в Белоруссию. И в прошлом году очень хотели туда поехать, но не получилось.

- Как вы думаете, долго эта ерунда продлится?

- Я не могу предсказать. Все надеялись, что станет лучше, а сейчас наоборот: все показатели взлетели. Говорят, что за год ничего не исправится. Вакцина все же лучше, чем заболеть. Может тогда станет лучше, когда более половины населения вакцинируют.