Пн, 8.03.2021
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Сланцевые гиганты готовы покупать вакцину самостоятельно

  • Сланцевики просят государство как можно быстрее вакцинировать их работников
  • Из-за коронавируса работа на шахте "Эстония" останавливалась два раза
  • На шахтах не проиходит и дня, чтобы не говорили о пандемии
И Enefit Power, и Enefit Solutions, принадлежащие Eesti Energia, а также Viru Keemia Grupp являются стратегическими предприятиями. Если их работа остановится, например, из-за пандемии, Эстония останется в темноте и холоде. ФОТО: Ilja Smirnov

Флагман эстонской сланцевой химии Viru Keemia Grupp потратил почти полмиллиона евро на коронатесты и средства защиты и готов оплатить вакцинацию своих работников из собственного кармана. То же сделал бы его коллега — Eesti Energia, пишет Postimees.

С начала пандемии из 2300 работников Eesti Energia диагноз Covid-19 получили уже 397 человек, на Viru Keemia Grupp (VKG), где работают 1600 человек, сейчас болеет 51 работник, а 119 уже поправились.

Опыт болезни у 39-летнего работника шахты «Эстония» Прийтf Кама оказался крайне тяжелым.

56 жалких шагов

«До тех пор, пока я получил диагноз, я о своем здоровье не беспокоился, - написал Прийт Кама в блоге Eesti Energia. - Не мог даже подумать, что из-за вируса мне придется пролежать 23 дня. Все началось с температуры. Других жалоб не было. Мне казалось, что все нормально, просто вообще не было сил».

В больнице выяснилось, что у здорового мужчины двустороннее воспаление легких, хотя более ранняя рентгеновская картинка никаких аномалий не показала. Кама думал, что из-за коронавируса он должен утратить ощущение вкусов, но у него оно пропало только на десятый день, когда он уже находился в больнице.

«Три недели в больнице стали для меня настоящим испытанием. В крошечной палате я мог сделать лишь 56 шагов в день. Это не тот темп, к которому я привык», - описал Кама.

Postimees поинтересовался у Прийта, как он чувствует себя сегодня, через полгода после выздоровления. Он сказал, что хорошо, но добавил, что быстро устает и у него постоянные головные боли, которых до коронавируса никогда не было.

Заместитель председателя правления Viru Keemia Grupp Меэлис Элдерманн. ФОТО: Ilja Smirnov

В начале декабря прошлого года руководители VKG Ахти Асманн и Меэлис Элдерманн отправили министру социальных дел Танелю Кийку письмо с заголовком: «Вакцинация от коронавируса работников жизненно важных услуг», в котором подчеркнули важность своей отрасли промышленности и попросили вакцинировать своих работников при первой же возможности.

Ответа по существу они не получили ни на это, ни на другие подобные письма.

Сам председатель правления VKG 63-летний Элдерманн в вакцинации больше не нуждается, поскольку в феврале переболел вирусом.

В этом смысле две конкурирующие в сланцевой области фирмы находятся в равном положении, поскольку члена правления дочернего предприятия Eesti Energia Enefit Power Меэлиса Голдберга недавно вакцинировали первой дозой вакцины AstraZeneca. Он получил вакцину не потому, что управляет стратегическим предприятием, а потому, что является добровольцем в службе спасения на водах.

«Если посмотреть на пандемию целиком, то становится ясно, что даже если мы максимально напряжемся, без вакцины проблему не решить. А для того, чтобы ее решить, мы согласны вакцинировать за свои деньги», - сказал Элдерманн.

Он добавил, что VKG даже интересовался через эстонские медицинские концерны, можно ли и как купить вакцину.

Полмиллиона евро

Под напряжением Элдерманн имеет в виду то, что VKG за свой счет провел в Synlab около 3000 тестов, и потратил на это около 200 000 евро. На средства индивидуальной защиты и прочие связанные с пандемией меры было потрачено 300 000 евро. То есть, полмиллиона евро.

«Уже в апреле прошлого года в производственной зоне было сложно найти человека, который не соблюдал бы меры безопасности. И жесткие правила действуют до сих пор», - заверил заместитель председателя правления VKG, поблагодарив своих работников за их ответственность.

Стенд в помещении VKG сообщает, что с последнего несчастного случая на производстве прошло 30 дней. ФОТО: Ilja Smirnov | 5229311@gmail.com

Но, по словам руководителя по контролю за безопасностью и качеством VKG Ксении Москвиной, из-за производственной особенности возможность использования профилактических коронавирусных мер все же ограничена: «Мы, конечно, согласны покрыть расходы, связанные с вакцинацией наших работников. Для работников вакцинация была бы добровольной, и по нашим предварительным данным треть работников заинтересованы в вакцинации».

В конце августа прошлого года шахта «Оямаа» из-за возникшей вспышки десять дней работала с 60-процентной мощностью. Производство масла целый год работало в обычном режиме и с полной нагрузкой.

На принадлежащей Eesti Energia шахте «Эстония» в апреле прошлого года возник очаг заражения. Руководитель отдела кадров Enefit Power Людмила Моорус называет здоровье работников самым главным: «Мы были вынуждены остановить работу на шахте. Работа была возобновлена 27 апреля прошлого года. Временная остановка работы на шахте не поставила под угрозу производство электричества, тепла и масла, поскольку на складах был и имеется сейчас достаточный запас сланца для работы электростанций и масляного завода. Во время простоя шахты мы еще раз пересмотрели требования по безопасности».

Работа на шахте «Эстония» была прекращена в период с 24 по 31 августа прошлого года из-за очага, возникшего в йыхвиском баре «Кельдер».

Истории болезни пугают

В прошлую среду на дочерних предприятиях Eesti Energia - Enefit Power и Enefit Solutions имелись 47 заболевших. В начале февраля заболевших было 43.

«То есть ситуация с коронавирусом находится под контролем, в числе прочего, благодаря тому, что работники соблюдают разработанные государством и предприятием меры безопасности», - сказала Моорус.

Eesti Energia только начал опрос работников, чтобы узнать, как они относятся к вакцинации. Моорус надеется, что работников передовой вакцинируют в марте.

По словам Меэлиса Элдерманна, недавно он общался с работниками масляной промышленности VKG, и у него осталось ощущение, что скептицизм людей в отношении вакцинации снизился.

«И именно благодаря увиденному. Если ты видишь, как крепкие и здоровые молодые женщины и мужчина тяжело заболевают — это заставляет задуматься», - сказал Элдерманн.

Ограничений не достаточно

По словам члена правления Enefit Power Меэлиса Голдберга, из работников передовой составлены списки и ждут отзывов самих работников, чтобы знать, сколько из них готовы вакцинироваться. Сам он уже показал пример.

«Я сразу уцепился за возможность вакцинироваться, поскольку, глядя на нынешнюю ситуацию, становится ясно, что без вакцинации мы из нее не выберемся. Мировой опыт показывает, что ограничений для воспрепятствования распространению вируса недостаточно. И по личной опыту: у меня пожилой отец и всякий раз общаясь с ним во время пандемии я думал, чтобы не принести ему вирус. Хочется и путешествовать, когда границы хоть как-то откроются. Я думаю, что это еще долго будет связано с вакцинацией», - сказал Голдберг.

Член правления Enefit Power Меэлис Голдберг. ФОТО: Ilja Smirnov

Жена Голдберга — учитель, она получила вакцину за пару дней до мужа. У женщины возникли и побочные эффекты: вечером первого дня у нее был озноб, а на второй день неважное самочувствие. У многих ее коллег были те же признаки.

«Учитывая то, что может сделать коронавирус, вакцина, как мне кажется, лучше: даже если у нее есть подобные эффекты», - сказал Голдберг.

Оба получили вакцину AstraZeneca. У самого Меэлиса Голдберга побочных эффектов не было. У других коллег по Тойлаской добровольческой организации спасения на водах побочные эффекты возникли примерно у половины. Если бы у Голдберга было право выбора, то он предпочел бы вакцину Pfizer.

«Но я не знаю, нужно ли говорить о предпочтении той или иной вакцины, поскольку выбирать мы все равно не можем», - сказал Голдберг.

Люди не знают, как относиться к вакцине

Ольга Цеховая. ФОТО: Erakogu

Кладовщица центрального склада VKG Oil Ольга Цеховая (55) занимает эту должность три года. Через ее склад в день проходят сотни людей.

- Как пандемия повлияла на вашу работу?

- Все находятся в состоянии напряжения. Не проходит и дня, чтобы кто-то не заговорил о пандемии, поскольку это в значительной степени влияет на нашу жизнь. Наше производство является непрерывным, а потому важно, чтобы все были на работе.

Производство, к счастью, не сократилось, но в частной жизни неудобств возникло много. Меньше можем встречаться с друзьями и родственниками. Меньше ходим и в магазины, где заметно, что выбор стал средненьким.

- Ваши ближайшие коллеги выбывали из строя из-за Covid-19?

- Да, конечно, болели. И меня несколько раз тестировали. Если некоторые жалуются, что даже тест — это неудобство, то у меня все прошло безболезненно. Каждый чувствителен по-своему.

- Что вы на работе слышали о вакцинации?

- Составили списки тех, кто готов вакцинироваться. В нашем маленьком коллективе всего семь человек, но мы общаемся со всем заводом. Склад центральный и очень многие — сотни — ходят по своей работе на склад. Все — русскоязычные.

Из работников я не знаю никого, что напряженно ждал бы вакцинации. Люди скорее не знают, как относиться к вакцине. Говорят о близкоконтактном опыте с теми, кто уже вакцинировался. Информацию собирают как по слухам, так и через СМИ. Но никто при мне еще четко не говорил, что обязательно вакцинируется или обязательно откажется.

- Когда вы в последний раз были за границей?

- В начале прошлого года ездила в Швецию — еще до начала пандемии. Обычно с семьей мы ездим во время отпуска в Россию или в Белоруссию. И в прошлом году очень хотели туда поехать, но не получилось.

- Как вы думаете, долго эта ерунда продлится?

- Я не могу предсказать. Все надеялись, что станет лучше, а сейчас наоборот: все показатели взлетели. Говорят, что за год ничего не исправится. Вакцина все же лучше, чем заболеть. Может тогда станет лучше, когда более половины населения вакцинируют.

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