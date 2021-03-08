Сланцевые гиганты готовы покупать вакцину самостоятельно
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Флагман эстонской сланцевой химии Viru Keemia Grupp потратил почти полмиллиона евро на коронатесты и средства защиты и готов оплатить вакцинацию своих работников из собственного кармана. То же сделал бы его коллега — Eesti Energia, пишет Postimees.