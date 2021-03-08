Конец коронакризиса уже не за горами
Последние месяцы коронакризиса грозят оказаться тяжелыми, но при этом нельзя забывать, что его конец близится, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Последние месяцы коронакризиса грозят оказаться тяжелыми, но при этом нельзя забывать, что его конец близится, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Сейчас сложно быть оптимистом
Говорить сегодня о будущем экономики Эстонии в оптимистическом тоне кажется странным и неправильным. Рецессия в экономике, рост безработицы, увеличение числа пациентов с коронавирусом в больницах сигнализируют о том, что мы движемся к еще более строгим ограничениям. Одним словом – казалось бы, в ближайшее время радоваться особо нечему. Однако в нынешней сложной ситуации нельзя забывать о долгосрочной перспективе.
Основная причина, по которой мы вынуждены применять различные ограничения в общественной жизни, – это перегруженность больниц. Хотя она значительно выросла за последние две недели и будет продолжать расти, здесь уже наблюдаются некоторые успехи. Заболеваемость больничного персонала значительно сократилась благодаря вакцинации, то есть люди, которые лечат больных, могут делать свою работу. Вакцинация основных «клиентов» больниц – пожилых людей и людей из других групп риска – также запущена полным ходом. Важно, что вакцинированы большинство пациентов в домах престарелых, это помогает предотвратить возникновение крупных очагов. Вакцинация всех групп риска, включая людей среднего возраста, конечно, по-прежнему потребует времени, но со временем численность группы, для которой коронавирус наиболее опасен, начнет снижаться.
Другими словами, хотя ближайшие недели грозят оказаться достаточно пугающими, можно надеяться, что в апреле нагрузка на больницы пойдет на спад, а к маю мы достигнем точки, когда ограничения можно будет значительно ослабить и больше не вводить.
Прошлогоднее везение поможет быстрее восстановиться
Помимо надежд на будущее, стоит также по возможности порадоваться состоянием дел в Эстонии на сегодня. В начале недели Департамент статистики опубликовал предварительную оценку объема валового внутреннего продукта за 2020 год. Вместо ожидаемого весной падения на 10%, прошлогодняя рецессия ограничилась -2,9%. Из стран Европейского Союза, которые к настоящему времени подсчитали свои показатели ВВП, только в четырех наблюдается меньшее снижение. В четвертом квартале прошлого года добавленная стоимость, созданная в экономике, снизилась всего на 0,8%, то есть это была небольшая коррекция, а не серьезный экономический спад. Добавленная стоимость нескольких важных отраслей, включая строительство, розничную и оптовую торговлю, уже увеличилась в четвертом квартале в годовом исчислении. Добавленная стоимость упала более чем на 10% еще только в двух секторах: размещение и общественное питание, а также сельское хозяйство, которые с точки зрения ВВП являются секторами экономики с незначительным влиянием.
Рост зарплат говорит о здоровье экономики
На прошлой неделе Департамент статистики опубликовал не только данные по валовому внутреннему продукту, но и свежую статистику по заработной плате. Согласно этим данным, средняя валовая заработная плата увеличилась на 2,9% как в четвертом квартале, так и по итогам всего 2020 года. Хотя это самый низкий рост заработной платы за последние десять лет, ее рост на 3% во время 3%-го спада экономики – все же неплохое достижение.
Если в предыдущие годы рост заработной платы был относительно одинаковым во всех секторах экономики, сегодня кризис внес существенные коррективы. Были сферы, где заработная плата росла очень быстро, но также и те, где она, напротив, снижалась. Как ни удивительно, наиболее значительное снижение средней заработной платы имело место в розничной и оптовой торговле, где ее падение составило почти 10%. Удивительно, но 2020 год был относительно успешным для розничной торговли в целом: вместо снижения продажи выросли на 3%. Значительно худшие экономические результаты продемонстрировали оптовая торговля и торговля автомобилями. Как и ожидалось, заработная плата снизилась в гостиничном секторе и в сфере общественного питания, а также в развлекательной индустрии, где ее уменьшение составило 5% и чуть более 2% соответственно. Однако в настоящей параллельной реальности заработная плата выросла в уже и без того хорошо оплачиваемых секторах, таких как информация и коммуникация, а также профессиональная, научная и техническая деятельность, в которых имеется множество различных должностей для «белых воротничков». В информационно-коммуникационном секторе средняя заработная плата увеличилась на целых 10%, достигнув в IV квартале 2 650 евро.
Среднесрочная перспектива остается неважной
Каковы же перспективы экономики на ближайшие месяц или два? Говоря коротко – неважные. Несмотря на то, что масштабы распространения коронавируса в Эстонии были ниже прогнозируемых, нынешние почти 1500 случаев заражения в день – очень серьезное количество, которое в ближайшие недели сильно осложнит ситуацию в больницах. Поэтому введение новых ограничений неизбежно. Более простым решением для работодателей было бы запретить являться на работу всем тем, кто может работать из дома. К сожалению, пример здесь не смог показать даже государственный сектор. Однако самую большую угрозу для экономики представляют не ограничения, а то, что распространение вируса затянет кризис до мая-июня. Более разумным представляется отреагировать решительно и немедленно, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни.
Можно предположить, что на этот раз государству не избежать оказания экономической поддержки. Однако нужно следить, чтобы помощь дошла до тех, кто больше всего в ней нуждается, а не до тех, кто громче всех кричит. Резюмируя сказанное, хотя последние месяцы коронакризиса будут самой сложной частью пути, финиш уже не за горами.