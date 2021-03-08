Галерея ⟩ Две машины попали в аварию, одна из них врезалась в каменную стену

«Это не имело никакого отношения к превышению скорости, просто несчастный случай», - сказал пожелавший остаться неизвестным молодой человек, ехавший в начале колонны автомобилей.

По его словам, попавшие в аварию BMW и Mercedes-Benz оказались последними в колонне из шести автомобилей. Машины, двигавшиеся впереди, подняли облако снега, сквозь которое не было видно дороги. Вот почему ехавший сзади водитель Mercedes-Benz решил ехать прямо, а не поворачивать направо.

Mercedes-Benz едва коснулся каменной стены, которая была почти метровой высоты и частично засыпана снегом, перелетел через нее и оказался на замерзшем озере Роэла. BMW позади повезло меньше, он врезался в каменную стену.

По его словам, двое человек, находившихся в BMW, которые были доставлены в больницу, уже отпущены домой.

По данным полиции, оба водителя были трезвы, у них были водительские права и шины соответствовали требованиям.