В Брюсселе полиция для борьбы с домогательствами ввела патрули в штатском

«Теперь полицейские в штатском будут присутствовать на улицах для выявления случаев преследования», - написал он.

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн также ретвитнул сообщение полиции города о начале борьбы с уличными домогательствами. «В ближайшие недели мы выйдем на улицы в штатском, чтобы ловить преступников с поличным», - отметили в полиции.

Подобная инициатива изначально была запущена полицией города Льеж, пишет DH.be. После этого ее перенял город Намюр.