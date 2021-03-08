Пн, 8.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

В Брюсселе полиция для борьбы с домогательствами ввела патрули в штатском

Бельгия. ФОТО: STEPHANIE LECOCQ/EPA

В столице Бельгии полицейские приступили к патрулированию общественных мест для пресечения домогательств к женщинам. Об этом сообщил бургомистр Филипп Клоз в Twitter.

«Теперь полицейские в штатском будут присутствовать на улицах для выявления случаев преследования», - написал он.

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн также ретвитнул сообщение полиции города о начале борьбы с уличными домогательствами. «В ближайшие недели мы выйдем на улицы в штатском, чтобы ловить преступников с поличным», - отметили в полиции.

Подобная инициатива изначально была запущена полицией города Льеж, пишет DH.be. После этого ее перенял город Намюр.

В Брюсселе этот проект стартовал за день до Международного женского дня - 7 марта. Его поддержала местная полиция, прокуратура и министр юстиции Винсент Ван Квикенборн, пишет РБК.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back