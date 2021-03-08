На больничном лечении из-за Covid-19 находятся трое детей, новорожденных коронавирус не затронул
Хотя в больницах по всей Эстонии были зараженные коронавирусом роженицы, пока ни один новорожденный с диагнозом Covid-19 на свет не появился.
Хотя в больницах по всей Эстонии были зараженные коронавирусом роженицы, пока ни один новорожденный с диагнозом Covid-19 на свет не появился.
С начала пандемии, например, в Клинике Тартуского университета родили четыре женщины с положительным диагнозом Covid-19. В родильном отделении Ида-Вируской центральной больницы и Раквереской больницы было по три таких роженицы, пишет Postimees.
Руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаев сказал, что, как и в других больницах, у них для коронаположительных рожениц выделена отдельная родильная палата, а также другие необходимые помещения и палаты.
Говоря об общей ситуации и работе в одном из районов с наиболее интенсивным распространением коронавируса, Сууркаев отметил, что в Раквереской больнице палаты более чем заполнены, а их персонал, как и сотрудники других больниц, перегружен. «Берегите себя и не разгуливайте везде без маски», - порекомендовал руководитель Раквереской больницы.
Что касается детей с диагностированным коронавирусом и нуждающихся в госпитализации, по данным Департамента здоровья, на данный момент из-за Covid-19 на лечении находятся трое детей в возрасте до 14 лет. Двум из них меньше пяти лет.
В Клинике Тартуского университета, в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, Ида-Таллиннской центральной больнице и Ида-Вируской центральной больнице из-за коронавируса на лечении не находится ни один ребенок, но с начала года в Ида-Вируской центральной больнице с диагнозом Covid-19 лечение проходили 11 детей.