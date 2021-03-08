Комиссия поддержала дальнейшую выплату компенсаций по больничному со второго дня
Сегодня на заседании комиссия по социальным делам обсудила, в числе прочего, обязывает ли закон работодателя выплачивать компенсацию по болезни, если причиной больничного листа стал карантин. Также члены комиссии положительно отозвались о полученной от правительства информации о том, что выплату компенсаций по больничному листу со второго дня, изначально предусмотренную как временную меру, стоило бы продлить до конца года. Комиссия готова начать производство по законопроекту при первой возможности.