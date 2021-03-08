Комиссия поддержала дальнейшую выплату компенсаций по больничному со второго дня

По словам председателя комиссии по социальным делам Сирет Котка, согласно временно принятому в январе этого года порядку, компенсации по болезни выплачиваются начиная со второго дня. «К сожалению, тогда мы не могли предвидеть, что коронавирус начнет так агрессивно распространяться в начале весны. Наша обязанность – помочь людям, поэтому мы поддерживаем новую инициативу правительства о продлении мер до конца этого года, –пояснила она. – Временная мера должна была действовать до конца апреля, а значит Рийгикогу должен закончить производство законопроекта до этого времени. Комиссия по социальным делам, со своей стороны, к этому готова».

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт положительно отозвалась о плане продления периода выплат до конца года, однако отметила, что его нужно было утвердить раньше. «Теперь, спустя несколько месяцев, когда количество заболевших резко подскочило, все, к счастью, поняли, что эти меры необходимо продлить», – сказала Кютт.

Присутствовавшие на заседании комиссии представители Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии и Центрального союза работодателей Эстонии подняли вопрос о том, насколько разумно выплачивать компенсации по болезни тем, кто находится на карантине, но сам при этом не является заболевшим. «В этом вопросе мы придерживаемся мнения, что находящиеся на карантине лица не могут приступить к работе по причине болезни, а значит справка о карантине может приравниваться к больничному листу», – сказала Сирет Котка.

Также на встрече было упомянуто, что некоторые семейные врачи в определенных случаях открывают два больничных листа – один, когда человек остается в самоизоляции, и второй, когда этот же человек, будучи на больничном, заболевает. Представители Министерства социальных дел и Больничной кассы подтвердили комиссии, что в случае, если находившийся на карантине человек заболевает, врач закрывает первичный больничный лист и открывает новый таким образом, что личной ответственности и ответственности работодателя не возникает.