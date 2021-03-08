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  • Гнавший со скоростью 100 км/ч водитель протаранил электрический щиток

Гнавший со скоростью 100 км/ч водитель протаранил электрический щиток
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Сегодня после полудня ​​на улицах пляжного района Пярну произошла погоня, в ходе которой скорость достигала 100 км/ч, пишет Pärnu Postimees.

Руководитель оперативного центра Ляэнаской префектуры Сандер Перемеэс пояснил, что в 16.30 полиция задержала в Пярну подозреваемого в преступлении мужчину. "В ходе задержания KIA врезался в электрический щиток, а автобус сил быстрого реагирования - в сад", - уточнил Перемеэс.

В ходе аварии никто не пострадал, а владельцы дома, которому повредили ограду, обратятся в страховую фирму.

Вернувшийся с места происшествия фотограф Pärnu Postimees Урмас Луйк предположил, что водитель KIA хотел повернуть направо на улицу Сиде, но из-за гололеда и высокой скорости поездка закончилась тем, что машина протаранила расположенный рядом с садом электрический щиток.

Полицейский автобус прекратил преследование между КИА и бетонным электрическим столбом в саду и избежал серьезных повреждений. Пострадало боковое зеркало, на машине появились царапины. "Полиции очень повезло, последствия могли быть хуже", - отметил Луйк. Сейчас полиция на месте происшествия.

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