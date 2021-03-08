Гнавший со скоростью 100 км/ч водитель протаранил электрический щиток

Руководитель оперативного центра Ляэнаской префектуры Сандер Перемеэс пояснил, что в 16.30 полиция задержала в Пярну подозреваемого в преступлении мужчину. "В ходе задержания KIA врезался в электрический щиток, а автобус сил быстрого реагирования - в сад", - уточнил Перемеэс.

В ходе аварии никто не пострадал, а владельцы дома, которому повредили ограду, обратятся в страховую фирму.



Вернувшийся с места происшествия фотограф Pärnu Postimees Урмас Луйк предположил, что водитель KIA хотел повернуть направо на улицу Сиде, но из-за гололеда и высокой скорости поездка закончилась тем, что машина протаранила расположенный рядом с садом электрический щиток.