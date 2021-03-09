Социал-демократы предлагают предоставлять пожилым место в доме попечения за пенсию

Парламент во вторник приступит к рассмотрению законопроекта социал-демократов, цель которого – обеспечить местом в доме попечения всех, кто в этом нуждается, независимо от материальных возможностей человека или его семьи.

Предлагающееся социал-демократами решение сделает дом попечения доступным для всех пожилых за пенсию. Разницу между пенсией и стоимостью места в доме попечения будут покрывать государство и местные самоуправления. Разработать точную модель финансирования, согласно законопроекту, должно правительство.

«Одной из самых актуальных проблем нашего общества является то, что людям, которые всю жизнь работали и платили налоги, не хватает даже целой пенсии, чтобы заплатить за место в доме попечения. И это налагает на родственников нуждающегося в этой услуге человека дополнительную и зачастую неподъемную финансовую нагрузку. Все больше определение человека в дом попечения зависит от толщины кошелька. А это совершенно негуманно и противоречит духу Конституции», – сказала депутат Рийгикогу Хельо Пикхоф.

По ее словам, эта проблема стала еще более острой из-за пандемии, поскольку тысячи семей лишились работы или части своих доходов.

«Обязанность государства – прийти людям на помощь и изменить систему так, чтобы бремя ответственности лежало не только на семье. В ситуации, когда в Эстонии живут одни из самых бедных пенсионеров в Европе, а вместе со старением населения растет и число нуждающихся в уходе, нужно действовать без промедления. Государство уже слишком долго дает обещания и занимается пустословием», – отметила Хельо Пикхоф.