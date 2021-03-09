В Эстонии прибавилось 1308 зараженных

В Эстонии прибавилось 1308 зараженныхДвое скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6827 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1308, то есть 19,2% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6827 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1308, то есть 19,2% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 860 человек. 649 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 116, в Ляэне-Вирумаа — 94, в Тартумаа — 56, в Пярнумаа 41, в Ляэнемаа- 36, в Вильяндимаа — 23, на Сааремаа — 20, в Рапламаа — 15, в Йыгева- и Ярвамаа — по шесть, в Вырумаа — пять, на Хийумаа — три и в Валгамаа — один новый случай. В Пыльвамаа не выявлено новых случаев заражения. В случае 26 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1361,7 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.
В стационарном лечении нуждаются 640 пациентов, умерли двое
По состоянию на утро 9 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 640 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 59 пациентам, из которых 41 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 86 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 50 человек, 23 пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались два человека с коронавирусом: 87-летняя женщина и 82-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 669 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 4092 случая заболевания COVID-19 у 3941 человека.
По состоянию на 9 марта выздоровели 57 206 человек. Из них истории болезни 40 852 человек (71,4%) завершены, у 16 354 человек (28,6%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 994 902 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего был получен 77 491 положительный первичный результат (7,8% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 105 845 человек, две дозы вакцины получили 44 235 человек
По состоянию на 8 марта, в Эстонии вакцинацию прошли 105 845 человек, из которых 44 235 человек получили обе дозы. За сутки было введено 3694 дозы, в общей сложности были введены 150 080 доз вакцины.
В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 269 069 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 5022 раза, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 1197.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.
Ввиду интенсивного распространения инфекции в Эстонии действуют более строгие ограничения для борьбы с коронавирусом. Общеобразовательные школы, профессиональные учебные заведения и высшие учебные заведения находятся на дистанционном обучении до конца марта. Общественные мероприятия в помещениях запрещены. Кинотеатры, театры, концертные залы, музеи закрыты по всей Эстонии. Разрешены только индивидуальные тренировки и досуговая деятельность. На выходных торговые предприятия и предприятия общественного питания должны быть закрыт; по выходным предприятия общественного питания должны закрываться для посетителей в 18 часов, продажа еды с собой разрешена во все дни недели. Во все дни недели могут работать продуктовые магазины и торговые точки, предлагающие товары первой необходимости (например, оптики и аптеки).
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.