Вирусолог: улучшение ситуации возможно не раньше конца апреля

"Как правило, при внедрении коронавирусных ограничений допускают две ошибки: их вводят слишком поздно и в недостаточном объеме, а смягчают слишком быстро и чрезмерно. По моей оценке, наиболее реалистичный срок (когда ситуация начнет улучшаться – прим. ред.) – конец апреля или начало мая", – сказал Меритс во вторник в передаче Vikerhommik.

На вопрос о том, стал ли причиной нынешнего распространения коронавируса так называемый британский штамм, Меритс ответил, что, по его мнению, речь идет о комбинации из старых проблем и нового штамма.