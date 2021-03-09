Вирусолог: улучшение ситуации возможно не раньше конца апреля
Нынешний коронавирусный кризис не смягчится раньше конца апреля, приводит во вторник мнение профессора кафедры вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса новостной портал ERR.
Нынешний коронавирусный кризис не смягчится раньше конца апреля, приводит во вторник мнение профессора кафедры вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса новостной портал ERR.
"Как правило, при внедрении коронавирусных ограничений допускают две ошибки: их вводят слишком поздно и в недостаточном объеме, а смягчают слишком быстро и чрезмерно. По моей оценке, наиболее реалистичный срок (когда ситуация начнет улучшаться – прим. ред.) – конец апреля или начало мая", – сказал Меритс во вторник в передаче Vikerhommik.
На вопрос о том, стал ли причиной нынешнего распространения коронавируса так называемый британский штамм, Меритс ответил, что, по его мнению, речь идет о комбинации из старых проблем и нового штамма.
По словам Меритса, условия в Эстонии в марте могут отличаться от тех, что были в декабре в Ирландии, но с очень большой долей вероятности меры окажутся эффективными, так как у нас другие плотность населения и модели поведения людей.