Руководитель дома попечения считает, что требование Департамента здоровья ускорило распространение коронавируса
В начале года в доме попечения Лыхавере произошла вспышка коронавируса, во время которой умерли 11 заразившихся вирусом пожилых клиентов, каждый из которых имел и хронические заболевания. Руководитель дома Марика Тирмасте считает, что ускорить распространение вируса могло требования Департамента здоровья, согласно которому коронапозитивных, близко контактных и здоровых нужно было разместить в трех разных зонах, пишет газета Sakala.