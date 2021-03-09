Руководитель дома попечения считает, что требование Департамента здоровья ускорило распространение коронавируса

По словам заведующей, в доме попечения нет таких условий, как в больницах, где для дезинфекции помещений имеются лучшие возможности. «Требование Департамента здоровья могло ускорить распространение вируса. Для того чтобы безболезненно организовать перемещение клиентов пришлось держать целый этаж свободным, чтобы при возникновении вспышки их можно было поместить в заранее подготовленное отделение, а не многократно менять комнаты, но такой возможности в доме попечения, естественно, нет», - объяснила Тирмасте.

Распространение усилилось

Заведующая рассказала, что у Лыхавере не было ни времени, ни возможности основательно дезинфицировать и готовить комнаты зараженных людей: «У основной части сначала анализы были чистые, но позже они оказались положительными, в то же время они могли являться носителями вируса и раньше».

О наличие такой опасности работники дома попечения быстро проинформировали Департамента здоровья, но их мнение не услышали и попросили сделать так, как указано в инструкциях департамента: «Я считаю, что перемещение клиентов два раза в течение пяти дней ускорило распространение вируса».

Серьезность происходившего в январе в Лыхавере показывает то обстоятельство, что из 76 клиентов только у восьми клиентов был отрицательный анализ, а из 40 работников — у 15.

Во время первого тестирования были выявлены 18 коронапозитивных, их поместили в первую зону больных. Через пару дней, когда анализы взяли во второй раз, зараженных было уже больше: «Вся эта неразбериха и перемещения были ужасными, но Департамент здоровья заверил, что так работники могут лучше исполнять гигиенические правила и пользоваться средствами индивидуальной защиты». Она припомнила, что первыми заразились те, кто во время кормления сидел за одним столом. Болезнь начала быстро распространяться, и вскоре коронапозитивные были на обоих этажах и в каждом отделении.

Руководитель южного регионального отдела Департамента здоровья Тийа Лухт объяснила, что идея создания зон должна спасти еще здоровых клиентов: «В зонах разные рабочие правила, которые придется исполнять для того, чтобы защитить клиентов и работников дома попечения». Лухт подчеркнула, что правила зон нужно выполнять. Она привела в пример, что ухаживающий за позитивными клиентами работник не должен работать в чистой зоне.

«К сожалению, в некоторых домах попечения имеются проблемы с правильным использованием средств индивидуальной защиты, и это может привести к более широкому распространению вируса, - сказала Лухт. - Работников дома попечения Лыхавере несколько раз консультировали, как правильно пользоваться средствами индивидуально защиты. То, что создание зон помогает остановить распространение вируса в домах попечения, мы видели неоднократно. Крайне важно сотрудничество всех сторон».

В Рапла та же проблема

Руководитель пережившего прошлой осенью вспышку заболевания Раплаского центра попечения Анне-Ли Педая не считает перемещение клиентов правильным, поскольку это вызывает у них потрясение, непонимание и страх.

«На пожилых людей с разными диагнозами такое перемещение действует нехорошо. Видно, что это оказывает сильное влияние на их душевное здоровье, и это нельзя недооценивать, - сказала Педая. - Смена комнаты, новые соседи — все это создает стрессовую ситуацию для пожилых, и кроме чрезвычайной ситуации нужно было заниматься восстановлением их душевного здоровья».

Педая подчеркнула, что сотрудничество с местными работниками Департамента здоровья было очень хорошим, но требования с учетом ситуации казались неразумными.

Марика Тирмасте заверила, что и у клиентов ее дома перемещение вызвало большое душевное и эмоциональное потрясение: «У нас не было времени основательно объяснять, зачем такое перемещение нужно. Особенно были потрясены люди с деменцией, которым нужно больше времени, чтобы смириться с изменениями. Во время таких перемещений происходило и так, что люди получали совершенно нового соседа по комнате. Были клиенты, которые были согласны заразиться, но не выезжать из своей комнаты. Нарушение душевного баланса усложняет процесс выздоровления и может ввести в состояние глубокого стресса».

Руководитель северного регионального отдела Департамента здоровья Маргит Каллас заверила, что отделение зараженных исходит из принципов инфекционного контроля, и это очень важно, чтобы остановить распространение вируса: «Понятно, что это вызывает стресс, но это делается с целью предотвратить заражение».