Эркки Коорт: правительству пора назначить главнокомандующего
- Нынешняя ситуация похожа на войну
- Привлекать всех к принятию решений в кризис - самоубийство
- Вакцинация лидеров неизбежна
Для любой страны, находящейся в состоянии войны, смена правительства трудна, если не катастрофична. Возникает пауза, когда уходящее правительство не хочет, а новое пока не может. А противник наступает хладнокровно, энергично и не заботится о том, кто сейчас премьер-министр - Кая или Юри. Мы испытали это на своей шкуре. Все мы здесь, в Эстонии.