Эркки Коорт: правительству пора назначить главнокомандующего

Пора контратаковать, и делать это эффективно, быстро и законно. Почему именно в таком порядке? А потому что первые два здесь - константы, а для третьей категории у нас есть Рийгикогу. В кризисных ситуациях всегда бывают моменты, которые нельзя предвидеть, а потому необходимо быстро менять законы. Но у нас изменение закона не происходит быстро, поскольку в хорошие времена мы создавали правила, замедляющие принятие законодательства. Да, обычно это имеет смысл, но в данный момент от долгих дискуссий иной раз следовало бы отказаться. Невозможно со всеми обсуждать, на каком направлении надо вести бой.

В своей речи по случаю Дня независимости командующий Силами обороны говорил о борьбе, передним краем которой в настоящее время является национальное здравоохранение. Если проводить параллели с угрозой войны, когда назначается главнокомандующий, Эстонии сейчас необходима такая должность. Одного «главнокомандующего здравоохранением» уже недостаточно, поскольку уровень инфицирования достиг головокружительных высот, а общество в целом парализовано.

Кризис требует управленческого опыта и опыта кризисного управления. При всем уважении, у многих министров нет ни того, ни другого, что в нормальных условиях неплохо. Однако мы находимся не в нормальной ситуации, и было бы самообманом создавать иллюзию, что в войну войсками может командовать человек без военной подготовки. Звучит логично? Но почему мы думаем, что сейчас нам не нужна такая компетенция?

Капитан покидает тонущее судно последним, но капитан, страдающий от морской болезни в трюме с экипажем, бесполезен. 4

Грядут выборы, поэтому такое руководство Эстонии нужно как никогда. Политики должны думать о следующих выборах, но они также обязаны думать об Эстонии. Лидерство не означает все решать и делать самостоятельно. Одно из волшебных свойств лидерства - находить людей, которые решают задачи за вас.

Конечно, это непростая задача, и человек, видимо, теряет четыре-пять лет своей жизни из-за стресса. Но действуя эффективно и быстро, для Эстонии можно выиграть тысячи лет.