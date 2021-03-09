SpaceX обеспечит интернетом грузовики, суда и самолеты через спутники Starlink

Ранее основной целью проекта Starlink в компании называли обеспечение быстрым интернетом сельской местности и удаленных регионов, но намерение компании расширить сферу применения Starlink может заметно повысить потенциальные доходы SpaceX от этот проекта. В заявке, направленной в ведомство 5 марта, уточняется, что компания намерена хочет получить лицензию, позволяющую устанавливать оборудование для связи со спутниками на автомобилях, грузовиках, самолетах и морских судах. Позднее глава SpaceX Илон Маск уточнил, что речь не идет о легковых автомобилях, включая электрокары Tesla, поскольку антенны Starlink слишком велики для них. При этом ранее он допускал, что в будущем Tesla обеспечит соединение своих электрокаров с интернетом через Starlink.

В заявке не приведены подробности о дизайне антенн, которыми компания хочет оснащать транспортные средства, но в документах говорится, что в целом эти антенны отличаются от антенн для частных домов креплениями, которые позволяют устанавливать их на самолеты, корабли и машины. Также в заявке говорится, что установкой антенн будут заниматься специалисты, тогда как антенны для домов могут самостоятельно устанавливать клиенты Starlink.

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение FCC вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников первой версии компания запустила в мае 2019 года.

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов. К настоящему времени компания запустила уже 1203 спутника Starlink (62 аппарата были сведены с орбиты).