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  • На фоне роста распространения коронавируса Танель Кийк не намерен подавать в отставку
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На фоне роста распространения коронавируса Танель Кийк не намерен подавать в отставку

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpixs Baltics

Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) не видит разумных оснований для своей отставки, пишет Rus.Err.ee.

Об этом он заявил накануне в Рийгикогу, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Керт Кинго из Консервативной народной партии.

«Смотря на нынешний массовый рост числа заражений, признаете ли вы, что не можете выполнять свою работу и что вам следует взять на себя политическую ответственность и уйти с поста министра?» - поинтересовалась Кинго.

По словам Кийка, в своей работе он в первую очередь ориентируется на обратную связь, получаемую от представителей сферы здравоохранения, а от них таких призывов он не слышал.

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