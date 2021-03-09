На фоне роста распространения коронавируса Танель Кийк не намерен подавать в отставку

Об этом он заявил накануне в Рийгикогу, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Керт Кинго из Консервативной народной партии.

«Смотря на нынешний массовый рост числа заражений, признаете ли вы, что не можете выполнять свою работу и что вам следует взять на себя политическую ответственность и уйти с поста министра?» - поинтересовалась Кинго.