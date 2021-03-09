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  • В Маарду полыхал жилой дом: эвакуирована пожилая пара

В Маарду полыхал жилой дом: эвакуирована пожилая пара

Во вторник утром спасатели получили вызов на улицу Ыунапуу в Маарду, где открытым огнем горел жилой дом.

Во вторник, 9 марта, около 4:30 спасатели получили вызов в город Маарду, где на улице Ыунапуу горел одноэтажный деревянный жилой дом.

Когда спасательная команда прибыла на место происшествия, дом был охвачен огнем. Спасатели сразу же приступили к эвакуации живущей в доме пожилой пары, которую передали скорой помощи.

Пожар потушили около 5:30, его причина устанавливается.

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