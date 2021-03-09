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Суточный прирост случаев Covid-19 в России продолжает сокращаться и уже ниже 10 000 - впервые за пять месяцев. Создатели «Спутника V» требуют извинений от главы Европейского агентства лекарственных средств - за сравнение перспективы экстренного одобрения российской вакцины с русской рулеткой. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Меньше 10 000 случаев

За сутки в России зарегистрировали 9 445 заражений, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это минимальное значение с 2 октября. Минимум к октябрю обновляется уже четвертый раз за неделю, и впервые с осени этот показатель опустился ниже 10 000.

Накануне штаб сообщал о 10 253 новых случаях, еще днем ранее - о 10 595 заражениях, а в субботу - о 11 022 случаях. Ниже отметки 11 тысяч суточный прирост опустился в прошлый вторник, а в четверг показатель подскакивал до 11 385 после 10 535 зарегистрированных случаев днем ранее.

В Москве, где, как и в России, в последние месяцы заболеваемость снижается, за последние сутки выявили 1066 заразившихся. Это минимум с 24 сентября (а накануне был 1 421 случай).

В России за сутки умерли 336 пациентов с Covid-19 (49 из них в Москве). Общее число умерших за время пандемии штаб оценивает в 89 809 человек.

Это более чем в два раза меньше, чем следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу, согласно которым, число умерших россиян с коронавирусом уже достигло 200 432. Самая высокая смертность, связанная с Covid-19, была в декабре - тогда умер 45 331 человек. В январе - 37 107 человек.

Росстат учитывает и те случаи, когда коронавирус не был основной причиной смерти и не оказал существенного воздействия на развитие других заболеваний.

«Спутник V» требует извинений

Тем временем создатели «Спутника V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила перспективу экстренного одобрения российской вакцины от коронавируса с русской рулеткой.

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к агентству и самому процессу экспертизы», - говорится в сообщении в аккаунте Sputnik V в «Твиттере».

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 8, 2021

Сравнив слишком поспешное одобрение «Спутника» с русской рулеткой, Криста Виртумер-Хохе, представляющая в EMA Австрию, в эфире телеканала ORF рекомендовала не выдавать разрешение на экстренное использование вакцины, сославшись на недостаток данных о препарате.

Опасения в связи с применением российского препарата звучат с момента регистрации вакцины в России (ее зарегистрировали первой в мире). Российские власти высказывали предположения, что критика может быть частью недобросовестной конкурентной борьбы.

На этом фоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за попытками Кремля подорвать доверие к вакцинам от коронавиурса компаний Moderna и Pfizer.

По ее утверждению, работа по дискредитации вакцин ведется сразу на нескольких интернет-платформах, за которыми стоят российские спецслужбы. О российской дезинформации заявил в понедельник и представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Беззастенчивая и абсолютно не добросовестная конкуренция с американской стороны», - ответил на это глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«А если добавить к этой ситуации одиозные официальные высказывания председателя Европейского агентства лекарственных средств Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с русской рулеткой перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Европе, вопросы о том, кто и против кого ведет на самом деле войны вакцин, отпадают сами собой», - добавил Косачев.

4 марта президент России Владимир Путин признал, что при вакцинации российскими вакцинами возникли «проблемы с логистикой, с распределением». В девяти регионах страны, по его словам, вообще не приступали даже к вакцинации.