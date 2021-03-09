Что нужно для получения кредита, если вы молоды, да еще и покупаете не квартиру и не в Таллинне

Большинство молодых людей начинают самостоятельную жизнь на съемной квартире. Хотя покупка жилья более выгодна в долгосрочной перспективе, банки рекомендуют сначала арендовать, а затем покупать. «Если молодой человек регулярно платил за наем квартиры и при этом сумел накопить подходящую сумму для самофинансирования, это вселяет в банк уверенность, что человек может управлять своими финансами и исправно платить по жилищному кредиту», - отметила Карин Осипова.

С большей вероятностью кредит предоставят молодым людям, имеющим постоянную работу, прошедшим испытательный срок и независимым финансово. Тем, кто еще не начал самостоятельную жизнь, банку сложнее выдать кредит.

«Если человек по-прежнему живет с родителями, которые, скорее всего, заботятся о его или ее расходах на проживание, питание и прочем, еще не известно, как молодой человек сможет справиться со своими личными финансовыми обязательствами. Чтобы сформировать привычку делать накопления, проживая с родителями, следует начать откладывать сумму, необходимую для самофинансирования недвижимости – это поможет доказать банку, что человек может выплачивать и платежи по жилищному кредиту», - добавила Осипова.

Жилищный кредит на покупку загородного дома

Помимо финансового поведения и кредитоспособности, при подаче ходатайства о кредите банк проверяет ликвидность собственности, то есть по какой цене в случае необходимости недвижимость можно перепродать. Цена недвижимости во многом зависит от месторасположения. Например, спрос на квартиры в Таллинне значительно выше, чем в сельской местности, то есть квартиры в Таллинне имеют более высокую ликвидность.

У банков есть правило: чем дальше от центра, тем выше доля самофинансирования. В Таллинне, Тарту, Пярну и их окрестностях для покупки жилья в хорошем состоянии можно получить банковский кредит в размере до 85% от рыночной цены недвижимости. В сельский регионах, например, в Валгамаа или Йыгевамаа, обычно можно получить кредит на сумму до 70% от рыночной стоимости недвижимости.

«Хотя при покупке дома за городом доля самофинансирования выше, в абсолютном выражении она может оказаться ниже, чем при покупке недвижимости в популярных центрах проживания», - пояснила Осипова.

Часто препятствием для покупки дома мечты является предоставление необходимого самофинансирования. Здесь многим покупателям жилья придет на помощь поручительство KredEx, позволяющее понизить долю самофинансирования с обычных 15-30% до 10%.

KredEx и самофинансирование

«Наше поручительство используют для сокращения обязательств по самофинансированию», - отметила руководитель отдела по жилью и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу. KredEx предоставляет покупателям жилья поручительства по банковским кредитам уже почти 20 лет, и статистика показывает, что примерно каждый четвертый выданный в Эстонии жилищный кредит гарантирован KredEx.

Поручительством могут пользоваться все лица, соответствующие условиям KredEx. Например, поручительства предоставляют специалистам с высшим или средним профессиональным образованием в возрасте до 35 лет, родителям, имеющим хотя бы одного ребенка в возрасте до 15 лет, ветеранам Сил обороны или Кайтселийта.

«Несколько лет назад мы также предложили поручительство по кредиту для приобретения энергоэффективного жилья: в этом случае мы смотрим не столько на то, кто является заемщиком, сколько на энергоэффективность покупаемого дома или квартиры. Если жилье более энергоэффективно, чем обычное, вы можете ходатайствовать о поручительстве по кредиту на его покупку», - объяснила Рейнсалу.