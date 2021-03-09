Что нужно для получения кредита, если вы молоды, да еще и покупаете не квартиру и не в Таллинне
Что лучше для молодых людей: покупать или арендовать свое первое жилье, чтобы начать жить самостоятельно? Что, если вы хотите переехать в деревню – финансирует ли банк покупку загородного дома? Для кого предназначено поручительство KredEx? На наиболее распространенные вопросы в связи с жилищным кредитованием отвечают руководитель сектора финансирования недвижимости частных лиц Coop Pank Карин Осипова и руководитель отдела по жилью и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу.