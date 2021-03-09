Авиакомпания airBaltic в феврале перевезла на 92% меньше пассажиров

В феврале 2021 года авиакомпания выполнила 480 рейсов, что на 88,4% меньше, чем за соответствующий период 2020 года.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что февральские показатели - самые низкие с момента возобновления регулярных полетов в мае прошлого года.