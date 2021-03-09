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Авиакомпания airBaltic в феврале перевезла на 92% меньше пассажиров

Самолет airBaltic. ФОТО: JANIS LAIZANS/REUTERS

Латвийская авиакомпания airBaltic в феврале 2021 года перевезла 23 530 пассажиров, что на 91,7% меньше, чем в феврале прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

В феврале 2021 года авиакомпания выполнила 480 рейсов, что на 88,4% меньше, чем за соответствующий период 2020 года.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что февральские показатели - самые низкие с момента возобновления регулярных полетов в мае прошлого года.

"По мере того, как вакцинация становится более доступной, мы ожидаем, что пассажиропоток вновь увеличится", - сказал Гаусс.

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