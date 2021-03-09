Фото ⟩ Эксклюзив: в Кадриорге продается жемчужина деревянного зодчества

Это памятник культуры, расположенный в непосредственной близости от резиденции президента Эстонской Республики, дворца и парка Кадриорг, недалеко и от моря. Уникальный исторический дом перейдет из рук в руки за 2,9 миллиона евро.

Дом в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

Дом в стиле историзма построен по проекту архитектора Эрнста Бустедта, а интерьер создан в 1937 году архитектором Францем де Фризом. Внешний вид дома находится под влиянием историзма, хотя проектом также были предусмотрены угловая башня и оконные карнизы в стиле модерн, которые, вероятно так и не были изначально выполнены изначально, и вся конструкция приобрела хорошо сохранившийся, сбалансированный и ухоженный вид.

Дом в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

Капитальный ремонт, который в основном затронул интерьер, был проведен в 1936 году под руководством архитектора Франца де Фриза. В доме сохранен его первоначальный интерьер: элегантно отреставрированы стены, высокие потолки, окна с фрамугами и шпингалетами, подлинные двери и тщательно отреставрированный, уложенный елочкой натуральный паркет. Уникальное здание может быть как жилым домом, так и представительством фирмы или организации.

Дом в Кадриорге. ФОТО: KV.EE