Восьмиклассница из Силламяэ бьет взрослые рекорды по плаванию и собирается представлять Эстонию на Олимпиаде
Хотя Энели Ефимовой только 14 лет и она учится в восьмом классе, по итогам прошлого года ее признали лучшей пловчихой Эстонии. В этом году она уже успела установить несколько рекордов Эстонии среди взрослых, прошла квалификацию на взрослый Чемпионат мира 2022 года и на Олимпиаду в Токио. А началась спортивная карьера Энели с того, что дедушка потребовал научить внучку плавать перед поездкой на курорт.