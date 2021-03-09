Восьмиклассница из Силламяэ бьет взрослые рекорды по плаванию и собирается представлять Эстонию на Олимпиаде

Чемпионат - точно, Олимпиада - почти наверняка

Путевки на Чемпионат мира и на Олимпиаду Энели завоевала на соревнованиях в Риге в феврале. Там же она побила рекорды Эстонии в плавании брассом на 50, на 100 и на 200 метров. По результатам соревнования Энели получила А-норматив на Чемпионат мира и В-норматив на Олимпиаду.

“Я была очень счастлива, - рассказала Энели о своих рекордах в Риге. - Я, конечно, думала, что я могу побить рекорд, и сильно удивлена не была, потому что уже и на других дистанциях побила эстонские рекорды. Просто я была рада, что еще один рекорд стал моим”.

А-норматив - это гарантированная путевка на соревнование. Из тех кто сдал В-норматив, на Олимпиаду поедут только лучшие. По рейтингу Энели сейчас - первая в Эстонии, и если не будет неожиданностей, в Токио этим летом от Эстонии поедет именно она. Но для полной уверенности спортсменка все-таки планирует сдать олимпийский А-норматив и получить уже гарантированную путевку на Олимпиаду.

Энели в своем успехе видит большую заслугу тренера Хенри Хейна. Она рассказывает, что, прыгая в воду, просто делает то, чему научилась на тренировках:

“Я не думаю перед стартом, что я делаю так или что я делаю не так. Я лучше просто пойду и сделаю, что надо. Я сильно не думаю”.

Дедушка сказал: хочешь на море - учись плавать

“Я ходила на легкую атлетику, аэробику, теннис, даже в шахматы играла, - рассказала Энели. - Плаванием тоже занималась. Когда пошла в школу, не было времени, чтобы заниматься всеми этими видами спорта. Надо было что-то выбрать, и я решила, что это будет плавание, которое нравилось мне больше”.

Энели Ефимова родилась в Тарту: просто ее мама Светлана решила рожать там. Но с рождения и до недавнего времени Энели жила с семьей в Силламяэ. Здесь она училась в Силламяэской эстонской основной школе, дополнительно ходила в английскую школу. С сентября 2019 года Энели, которой тогда было только 12 лет, переехала в Таллинн и поступила в частную школу Audentes, предназначенную для спортсменов. Кроме спортивных занятий в школе, Энели ходит в школу плавания Kalev, где и тренируется под руководством Хенри Хейна.

Плавать Энели тоже начала в Силламяэ, когда ей было пять лет. Причем научить девочку плавать потребовал ее дедушка. Он с женой собирался на отдых в Египет, предложил взять с собой и внучку, но потребовал, чтобы ее до поездки научили плавать, чтобы он сам мог наслаждаться морем, а не только следить на мелководье за девочкой.

В силламяэский бассейн Энели привели, когда ей было пять лет. Тренер Александр Чередников поначалу сказал, что она слишком мала, но потом всё же взял в группу с первоклашками. Детей сначала учили просто держаться на воде, и только через три года Энели поехала на первые соревнования.

“На первых соревнованиях был стресс - как это я медальку не получила? - вспоминает мать спортсменки. - Были слезы, и пришлось объяснить, что, вообще-то, призовых мест только три. И если ты хочешь их занять, надо стараться. Через два месяца она получает первую бронзовую медаль. А еще через четыре месяца - выигрывает детский кубок Эстонии. Полгода потребовалось - с самых первых соревнований до кубка. С того момента у нее пошло и пошло”.