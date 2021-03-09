Грузовик Сил обороны столкнулся с легковушкой, погиб мужчина
Сегодня, 9 марта, в 13:00 центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП на 36-м километре дороги Пыльва-Реола в Тартумаа.
Сегодня, 9 марта, в 13:00 центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП на 36-м километре дороги Пыльва-Реола в Тартумаа.
По первоначальным данным, там столкнулись легковушка Audi и грузовик Сил обороны. К настоящему моменту известно, что в Audi находились два человека, мужчина и женщина.
Управлявший легковым автомобилем мужчина получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.
Детали аварии уточняются.