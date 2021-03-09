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  • Грузовик Сил обороны столкнулся с легковушкой, погиб мужчина
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Грузовик Сил обороны столкнулся с легковушкой, погиб мужчина

Сегодня, 9 марта, в 13:00 центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП на 36-м километре дороги Пыльва-Реола в Тартумаа.

По первоначальным данным, там столкнулись легковушка Audi и грузовик Сил обороны. К настоящему моменту известно, что в Audi находились два человека, мужчина и женщина.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Управлявший легковым автомобилем мужчина получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.

Детали аварии уточняются.

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