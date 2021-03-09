Столкнулись грузовик Сил обороны и легковушка, погиб мужчина

Там столкнулись легковушка Audi и грузовик Сил обороны. К настоящему моменту известно, что в Audi находились три человека.

Как рассказал тартуский полицейский Ааре Сульг, по первоначальным данным, водитель двигавшегося в сторону Тарту Audi A3 стал обгонять остановившееся перед ним и ожидавшее возможности повернуть налево транспортное средство.

«К сожалению, водитель Audi слишком поздно заметил, что по встречной полосе движется колонна транспортных средств Сил обороны. При обгоне он потерял управление и столкнулся с ехавшим ему на встречу первым грузовиком из колонны», - описал полицейский.

Столкновение было настолько сильным, что находившийся за рулем Audi 33-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Кроме него, в легковушке находились 29-летний мужчина и 21-летняя женщина, которые пострадали и были доставлены в больницу.

ФОТО: Jürgen Puistaja

За рулем грузовика был 20-летний мужчина, вместе с ним в машине был пассажир. Оба не пострадали.

«Обгон в дорожном движении — это один из самых опасных маневров, из-за чего его всегда следует основательно продумать. Если видимость плохая, то от маневра следует отказаться. Также есть опасность, что водитель неправильно оценит скорость обгоняемого автомобиля и время, которое придется потратить на обгон. В данном случая свою роль в этой тяжелой аварии могло сыграть то, что у Audi были летние шины, которые в зимних условиях просто не реагируют на резкие маневры», - подчеркнул полицейский.

Он отметил, что хотя закон позволяет сейчас использовать летние шины, всегда нужно считаться с погодными условиями. «В нынешнее время, когда погода настолько переменчива, при выборе резины следует всегда выглянуть в окно и оценить ситуацию», - добавил он.