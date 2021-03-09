Картина дня: требование Кылварта, смертельная авария и грядущие ограничения

Для любой страны, находящейся в состоянии войны, смена правительства трудна, если не катастрофична. Возникает пауза, когда уходящее правительство не хочет, а новое пока не может. А противник наступает хладнокровно, энергично и не заботится о том, кто сейчас премьер-министр - Кая или Юри. Мы испытали это на своей шкуре. Все мы здесь, в Эстонии. Читать далее...

Руководитель дома попечения считает, что требование Департамента здоровья ускорило распространение коронавируса

В начале года в доме попечения Лыхавере произошла вспышка коронавируса, в результате которой умерли 11 заразившихся вирусом пожилых клиентов, каждый из которых имел и хронические заболевания. Руководитель дома Марика Тирмасте считает, что ускорить распространение вируса могло требования Департамента здоровья, согласно которому коронапозитивных, близко контактных и здоровых нужно было разместить в трех разных зонах. Читать далее...

Житель Эстонии в недоумении: почему меня нет в списке на приоритетную вакцинацию?

В феврале в Центрах семейных врачей началась вакцинация групп риска. Но кто именно попадает в списки тех, кто должны быть вакцинирован в первую очередь? Читать далее...

Дети не вернутся в школы минимум до 12 апреля: снимать ограничения будут поэтапно

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, решение правительства перевести с четверга все школы на дистанционное обучение будет действовать по меньшей мере до 12 апреля, а смягчение ограничений будет постепенным. Читать далее...

Глава Viru Keskus: от нынешних ограничений предприятия страдают больше, чем от прошлогодних

Четкое и конкретное решение всегда лучше неопределенности. В нынешней ситуации правительственные ограничения понятны, и теперь они должны применяться к компаниям с наименьшими возможными потерями, сказал глава Viru Keskus Гертти Когерманн. Читать далее...

Мартин Хельме: нам грозит итальянский сценарий

Во вторник в Рийгикогу в ходе обсуждения организации вакцинации против COVID-19 председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что правительство Каи Каллас потерпело поражение в борьбе с коронавирусом и теперь весь народ должен заплатить за это очень высокую цену. Читать далее...

Латвия может начать принимать коронапациентов из Эстонии

Премьер-министр Латвии на заседании Бюро вакцинации предложил, чтобы их больницы могли принимать зараженных коронавирусом эстонских пациентов, поскольку наш уровень заражения в последние недели был рекордным. Читать далее...

ПОДРОБНО 〉 С четверга по всей Эстонии вступят в силу новые ограничения

На сегодняшнем э-заседании правительство одобрило ограничения, которые вступят в силу в четверг. Ограничения действуют минимум один месяц, то есть с 11 марта по 11 апреля. Читать далее...

Все, что нужно знать о работе столичных школ и детсадов во время локдауна

В связи с установленными правительством ЭР ограничениями, все ступени таллиннских общеобразовательных школ переводятся с 11 марта на дистанционное обучение; воспитанников детских садов рекомендуется по возможности оставить дома. Читать далее...

Парикмахеры: теперь мы будем работать посменно

В четверг будут ужесточены коронаограничения, что повлияет на большинство жителей Эстонии. Парикмахерским предстоит существенно реорганизовать свою работу. Читать далее...

Каллас и Михал в соцсетях раскритиковали Кылварта

Премьер-министр Кая Каллас и ключевая фигура Партии реформ в столице Кристен Михал высказали критику в адрес мэра Таллинна Михаила Кылварта (Центристская партия). Читать далее...