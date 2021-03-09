Картина дня: требование Кылварта, смертельная авария и приоритетная вакцинация
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 марта.
Вчера мэр Таллинна Михаил Кылварт отправил премьер-министру Кае Каллас на обсуждение и обдумывание десять предложений, призванных остановить распространение коронавируса, обеспечить защиту здоровья людей, работу экономики и быстрый выход из кризиса. Читать далее...
За 150 лет люди научились пользоваться туалетом и интернетом, но все еще боятся вакцин по тем же самым причинам. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что с четверга в Эстонии вводится локдаун - закрываются торговые центры, рестораны и прерывается оказание услуг, которые не являются жизненно важными. Учеников начальных классов также отправляют на дистанционное обучение. Читать далее...
Сегодня, 9 марта, в 13:00 центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП на 36-м километре дороги Пыльва-Реола в Тартумаа. Читать далее...
Эстонское государство решило этой весной списать 85 тысяч находящихся в руках судебных исполнителей долговых требований, которым более десяти лет. Но, по мнению юриста Кайре Сеппер, в вопросе списания долгов государство слишком многое оставило без объяснения. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6827 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1308, то есть 19,2% от общего количества. Читать далее...
Хотя Энели Ефимовой только 14 лет и она учится в восьмом классе, по итогам прошлого года ее признали лучшей пловчихой Эстонии. В этом году она уже успела установить несколько рекордов Эстонии среди взрослых, прошла квалификацию на взрослый Чемпионат мира 2022 года и на Олимпиаду в Токио. А началась спортивная карьера Энели с того, что дедушка потребовал научить внучку плавать перед поездкой на курорт. Читать далее...
Согласно прогнозу, в течение дня снегопад будет распространяться по всей Эстонии, местами ожидается метель. Возрастет опасность гололеда. Читать далее...
Для любой страны, находящейся в состоянии войны, смена правительства трудна, если не катастрофична. Возникает пауза, когда уходящее правительство не хочет, а новое пока не может. А противник наступает хладнокровно, энергично и не заботится о том, кто сейчас премьер-министр - Кая или Юри. Мы испытали это на своей шкуре. Все мы здесь, в Эстонии. Читать далее...
В начале года в доме попечения Лыхавере произошла вспышка коронавируса, в результате которой умерли 11 заразившихся вирусом пожилых клиентов, каждый из которых имел и хронические заболевания. Руководитель дома Марика Тирмасте считает, что ускорить распространение вируса могло требования Департамента здоровья, согласно которому коронапозитивных, близко контактных и здоровых нужно было разместить в трех разных зонах. Читать далее...
В феврале в Центрах семейных врачей началась вакцинация групп риска. Но кто именно попадает в списки тех, кто должны быть вакцинирован в первую очередь? Читать далее...
По словам министра образования и науки Лийны Керсна, решение правительства перевести с четверга все школы на дистанционное обучение будет действовать по меньшей мере до 12 апреля, а смягчение ограничений будет постепенным. Читать далее...
Четкое и конкретное решение всегда лучше неопределенности. В нынешней ситуации правительственные ограничения понятны, и теперь они должны применяться к компаниям с наименьшими возможными потерями, сказал глава Viru Keskus Гертти Когерманн. Читать далее...
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