Урмас Суле: мой большой респект правительству Латвии

Медицинский руководитель по экстренной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле сказал Postimees, что у Эстонии пока нет необходимости отправлять своих коронавирусных пациентов в Латвию. «В настоящее время мы занимаемся практической медицинской помощью на месте, но это очень красивый и хороший жест», - поблагодарил Суле южных соседей за предложение протянуть руку помощи.

По словам Суле, сейчас важно приложить все усилия на месте, и если потребуется помощь, будут общаться с коллегами. «Но очень сложно отправлять пациентов, особенно инфекционных, из одной страны в другую», - сказал Суле. По его словам, отправить пациентов с Covid-19 из Таллинна в Ригу логистически сложнее, чем из Таллинна в Тарту. «Мой большой респект правительству Латвии», - добавил Суле.

Сегодня на заседании латвийское правительство обсудило возможность оказания помощи Эстонии, если мы больше не сможем самостоятельно вести все наши случаи болезни. «Мы можем частично предложить возможности нашей системы здравоохранения. Количество наших больничных коек для пациентов с Covid-19 превышает количество людей, госпитализированных в настоящее время. Я думаю, что мы предложим такую помощь», - сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, слова которого передала Postimees журналист Санита Йемберга.