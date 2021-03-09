Мужчина обчистил банковский счет умершего друга

Ранее уже наказываемый за кражу Марек обвинялся в том, что после совместной покупки алкоголя в магазине не вернул другу банковскую карту, а после смерти друга снял с его карты 490 евро.

Этим Марек нанес ущерб сыну покойного, то есть наследнику, которому на самом деле принадлежали деньги.

Суд приговорил Марека в качестве дополнительного наказания к 11 месяцам и 28 дням условного тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком.