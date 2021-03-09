Мужчина обчистил банковский счет умершего друга
В Курессаареском доме суда к условному тюремному заключению был приговорен мужчина, который снял с банковской карты друга почти 500 евро, пишет Saarte Hääl.
В Курессаареском доме суда к условному тюремному заключению был приговорен мужчина, который снял с банковской карты друга почти 500 евро, пишет Saarte Hääl.
Ранее уже наказываемый за кражу Марек обвинялся в том, что после совместной покупки алкоголя в магазине не вернул другу банковскую карту, а после смерти друга снял с его карты 490 евро.
Этим Марек нанес ущерб сыну покойного, то есть наследнику, которому на самом деле принадлежали деньги.
Суд приговорил Марека в качестве дополнительного наказания к 11 месяцам и 28 дням условного тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком.
К этому наказанию добавляется денежное наказание в размере 800 евро, к которому Марек был ранее приговорен. Также он должен будет выплатить в качестве принудительного взыскания судебных издержек 438 евро и оплатить услуги защиты в размере 93,60 евро.