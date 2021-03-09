Кая Каллас: речь президента в День независимости немного напугала и меня

«Должна признать, что она (речь - прим. ред.) немного напугала и меня. По-моему, важно, что унификация ландшафта эстонского образования - естественный процесс, и он идет в правильном направлении. Вопрос в том, как эффективнее содействовать этому. В действенных советах и поддержке нуждаются учителя, которые преподают предметы на эстонском языке в русских школах, и эстонские школы, в которых учится все больше детей с другим родным языком», - сказала Каллас.