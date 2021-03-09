Новые ограничения путешествовать не запрещают и авиаперелеты не отменяют
- Требовать тестирования от вернувшихся из путешествия сейчас нельзя
- Осиновский: тестирование на границе теперь стало бесполезным
- Хелле-Мооника Хельме видит возможнось использования экспресс-тестов на границе
Министр экономики и инфраструкты Таави Аас (Центристская партия) пояснил изданию Postimees, что ужесточение ограничений напрямую ничего не изменит в воздушном движении. «Все остается как есть, но с оговоркой, что люди должны путешествовать только тогда, когда это действительно неизбежно», - сказал Аас.