Новые ограничения путешествовать не запрещают и авиаперелеты не отменяют

«По закону у нас нет возможности обязывать людей сдавать тест на коронавирус по приезду в страну. Однако остается добровольная возможность, которая исходит из обязанности находиться на самоизоляции», - сказал министр.

«Британский и южноафриканский штаммы здесь и сейчас распространяются. Мы призываем не путешествовать и соблюдать правила. Эти новые штаммы так широко распространились, что для других мы уже стали страной с высоким риском», - отметил Аас.

Должен ли тест на коронавирус на границе стать обязательным?

Сейчас тестирование добровольное, оно проводится в портах, аэропортах и других погранпунктах. Требование самоизоляции действует для всех прибывающих в страну (кроме случаев исключения), а отрицательный результат теста может сократить период самоизоляции.

Председатель партии «Эстония 200» Кристина Каллас говорит, что тестирование на границе должно быть обязательным. А член правления Социал-демократической партии Евгений Осиновский, напротив, считает, что обязательное тестирование на границе уже не помогает.

Евгений Осиновский. ФОТО: Madis Veltman/

«Учитывая то, что уровень заражения в Эстонии самый высокий среди стран-членов ЕС, то такое решение относительно бесполезное при решении проблемы с эпидемией», - говорит Осиновский.

По его словам, чисто статистически можно увидеть, что другие страны видят в Эстонии большой очаг заражения. «Финляндия, в которой один из самых низких уровней инфицирования в ЕС, закрывает свои границы, и нам это не нравится, но мы должны это понимать. Я их понимаю», - добавил Осиновский.

Член правления партии «Отечества» Свен Сестер сказал Postimees, что распространение коронавируса вышло из-под контроля в течение последнего месяца и что дополнительные ограничения, введенные в стране, были слишком запоздалыми. «Поэтому в скверной ситуации важно, чтобы мы смогли избежать всех возможных источников заражения. Путешествие - один из способов распространения вируса. Мы наблюдали рост числа инфицированных, к примеру, как раз в конце школьных каникул», - напомнил Сестер о начале заболеваемости в стране прошлой весной.

Свен Сестер ФОТО: SANDER ILVEST/

«Конечно, есть риск, что въезжающий в страну откажется от теста, а если будет чувствовать себя здоровым, то нарушит требование самоизоляции. Обязательное тестирование на границе дает человеку четкое представление о том, инфицирован он или нет, а это, в свою очередь, оказывает значительное психологическое воздействие. Людей, которые знают, что они заражены, и сознательно распространяют вирус, мало», - констатирует он.

Сестер считает, что обязательное тестирование дало бы государству значительно лучший обзор того, распространяется ли вирус из других стран в Эстонию и каким образом. «Это позволит избежать новых вспышек и даст ученым и экспертам в области здравоохранения лучшее представление о мутациях коронавируса», - сказал он.

По словам Сестера, в сложившейся ситуации государство должно принять как можно больше мер для сдерживания распространения вируса.

На границе стоит делать экспресс-тесты

Член правления партии EKRE Хелле-Мооника Хельме сказала Postimees, что, учитывая нынешнюю ситуацию, тестирование на границе должно быть обязательным. «Тем более, что правительство планирует ввести ограничения на передвижение внутри страны, хотя въезд и выезд из страны сохраняется. Пока мы ничего не предпринимаем, только лишь внутригосударственные ограничения будут неэффективными, а также несправедливыми. Потому что вирус все еще заносится извне, независимо от того, насколько тщательно мы соблюдаем правила внутри страны. И это могут быть новые и гораздо более опасные штаммы», - сказал Хельме.

Helle-Moonika Helme ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Хельме подчеркнула, что прошлой весной во время чрезвычайной ситуации был введен запрет на передвижение и контроль на государственной границе Эстонии, что также дало быстрый результат в плане взятия контроля над распространением. «К счастью, сегодня, помимо чисто физических ограничений, у нас также есть возможность быстрого тестирования», - добавила она.

Однако Хельме видит, что возможность экспресс-тестирования широко не используется: «Хотя в дополнение к обычным тестам, экспресс-тесты также были взяты на вооружение в других странах мира, в том числе в странах Европейского Союза, они дешевые и столь же эффективные, министр Кийк однако не согласился обсудить данную тему».