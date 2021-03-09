Парикмахеры: теперь мы будем работать посменно
В четверг будут ужесточены коронаограничения, что повлияет на большинство жителей Эстонии. Парикмахерским предстоит существенно реорганизовать свою работу, пишет Postimees.
В четверг будут ужесточены коронаограничения, что повлияет на большинство жителей Эстонии. Парикмахерским предстоит существенно реорганизовать свою работу, пишет Postimees.
Тайво Лейнбок из Kuur Salong сказал, что они смогут продолжить работать и угрозы закрытия нет. Поскольку по решению правительства заполняемость помещения должна составлять не более 25 процентов вместо прежних 50 процентов, это означает посменную работу салона.
«К счастью, мы являемся маленьким салоном и у нас довольно большое помещение, 48 квадратных метров», - сказал Лейнбок.
Но если раньше вместе могли работать два парикмахера, со вступления в силу новых ограничений парикмахерам можно будет работать только по одному. Если раньше в помещении могли находиться шесть человек, теперь только три.
«Мы будем работать посменно», - уточнил Лейнбок.
По его словам, в более тяжелом положении могут оказаться большие салоны, в которых на сравнительном небольшой площади работает больше парикмахеров.