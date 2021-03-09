В Тарту в течение месяца не будут брать плату за место в детском саду

Платить за место в детском саду родителям не придется с 11 марта по 11 апреля, передает rus.err.ee.

"Это и справедливо, ведь получение услуги ограничено по независящим от родителей причинам. Распространение коронавируса становится причиной экономической неуверенности для многих семей, освобождение от платы за место в нынешней ситуации – необходимое решение", – сказал Клаас.