В Тарту в течение месяца не будут брать плату за место в детском саду
В связи с широким распространением коронавируса и ужесточением ограничений власти Тарту решили на месяц отказаться от взимания платы за место в детском саду.
В связи с широким распространением коронавируса и ужесточением ограничений власти Тарту решили на месяц отказаться от взимания платы за место в детском саду.
Платить за место в детском саду родителям не придется с 11 марта по 11 апреля, передает rus.err.ee.
"Это и справедливо, ведь получение услуги ограничено по независящим от родителей причинам. Распространение коронавируса становится причиной экономической неуверенности для многих семей, освобождение от платы за место в нынешней ситуации – необходимое решение", – сказал Клаас.
Мера будет действовать независимо от того, посещает ребенок детский сад или нет, а при посещении родителям придется оплатить только питание.