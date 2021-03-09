Каллас и Михал в соцсетях раскритиковали Кылварта

Председатель Партии реформ Каллас сегодня днем ​​отвечала на вопросы людей в социальных сетях. Каллас также спросили, почему местные самоуправления остались в стороне от коронакризиса.

«Я общалась по телефону с мэрами Таллинна и Тарту. Местные самоуправления действительно могут многое сделать для выхода из кризиса. У местных самоуправлений важная роль - предоставить на месте помощь и совет по организации жизни именно тем, кто в этом нуждается. Роль местных органов власти состоит в том, чтобы уделять больше внимания пожилым людям, группам риска, а также звонить и проверять, в каком состоянии люди из группы риска, чтобы никто не остался один на один со своими заботами. Вы также можете продумать более качественные услуги на дому, и я знаю, что привлекают и добровольцев», - подчеркнула Каллас.

Каллас отметила, что роль местных самоуправления также заключается в контроле ситуации с общественным транспортом: «Поскольку общественный транспорт находится в компетенции местных самоуправления, они могут проверить, соблюдаются ли правила в общественном транспорте и не распространяется ли там инфекция. Таллинн - определенно место, где можно можно многое изменить к лучшему. Роль местных самоуправлений, безусловно, заключается в обеспечении доступности информации. Как на эстонском, так и на русском языках в тех регионах, где широко распространяется вируса, и необходимо также консультировать крупные квартирные товарищества».

Общественный транспорт в Таллинне. ФОТО: Remo Tõnismäe

Также Каллас констатировала, что население адаптирует свое поведение к пандемии только в том случае, если государство установило ограничения.

Михал: городские СМИ затуманивают тему вакцинации

Несколькими часами ранее Кристен Михал также выступил с критикой, обратив внимание на то, что главный редактор русскоязычной газеты «Столица» в нескольких номерах газеты хвалит вакцину Sputnik V.

«Затуманивание темы вакцинации порождает сомнения и ситуацию, при которой часть людей остаются без прививки. Планирует ли Кылварт и Чаплыгин (Александр Чаплыгин, главный редактор «Столицы» - ред.) оставить людей в русскоязычном информационном пространстве незащищенными, поддерживая кремлевскую вакцину-мираж, которой нет, и которая может или может не прийти?» - спросил Михал. Он обратил внимание на исследование российского Левада-центра, согласно которому 62 процента россиян не доверяют вакцине Sputnik V.

«К чему такая ерунда, господа? Для того, чтобы прикрыть работу, которую вы не проделали?» - спрашивает Михал и подчеркивает, что если городское СМИ печатает ерунду, то самое время взять деньги и направить их на то, что важно в условиях кризиса.

Газета «Столица». ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees