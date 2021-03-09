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В Англии впервые нашли метеорит, химический состав которого не изменился с момента образования Солнечной системы

NHM Углистый хондрит - редкий гость на планете Земля.

Куча обугленного камня на подъездной дорожке к дому. Так описал свою находку житель Уинчкомба в Глостершире на западе Англии. При виде того, что именно оказалось в пластиковом пакете, куда он положил эту кучу, у ученых от восторга затряслись ноги. Обугленный камень оказался обломком метеорита, который пролетел в небе над югом Англии 28 февраля 2021 года.

Его химическое название - углистый хондрит, каменистый материал, сохранивший неизменный состав с момента образования нашей Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад. Во всем мире до сих пор были найдены 51 метеорита такого типа, а для Великобритании это первый случай.

"Углистые хондриты, по сути, являются сохранившимися кирпичиками нашей Солнечной системы. Многие из них содержат простые органические вещества, аминокислоты и минералы, образованные водой. Эти ингредиенты необходимы для понимания того, как планета становится пригодной для жизни", - говорит доктор Эшли Кинг из лондонского Музея естествознания.

Anonymous Куча черной пыли на дорожке у одного из домов в Уинчкомбе оказалась редким метеоритом.

Тысячи людей сообщили о том, что в воскресенье, 28 февраля, в 21:54 по Гринвичу, они увидели в небе яркий всполох. И что особенно важно, всполох заметили не только люди, но и множество специальных камер, которыми управляет британский Fireball Alliance. Записи с камер позволили определить вероятную область падения обломков.

"Где-то к северу от Челтнема, по направлению к Стоу-он-Уолд", - так описали район поиска расшифровщики съёмок. С таким же успехом они могли сказать ученым, что надо искать иголку в стоге сена. Но исследователям повезло. Часть метеорита упала на хорошо расчищенную дорожку перед домом жителя Уинчкомба.

"Когда я заглянул в полиэтиленовый пакет, в который ему сказали положить найденные обломки, у меня затряслись ноги. Это невероятно. Это особенный метеорит", - говорит эксперт Открытого университета Ричард Гринвуд, который поехал проверить, что же нашел житель Уинчкомба.

В район, где нашли первый обломок, немедленно отправили поисковую группу, чтобы прочесать местность в поисках новых фрагментов. А окрестные жители тем временем находили все новые и новые куски метеорита. В общей сложности удалось собрать около 400 граммов материала, которые передали в лондонский Музей естествознания и ученым.

"Почти все кусочки маленькие, размером с гранитные камешки. Еще они напоминают сломанный брикет угля для барбекю. Это одна из самых красивых вещей, которые я когда-либо видела", - восторгается профессор Моника Грейди из Открытого университета.

Glasgow University Метеорит нашли всего через 12 часов после падения, что позволило сохранить его свойства.

Всего на Земле собраны остатки 65 тысяч упавших метеоритов, но только 1206 из них наблюдали непосредственно в момент падения. Из них всего 51 относится к углисто-хондритному типу. Конкретно этот огненный шар был зафиксирован камерами при входе в в атмосферу Земли, что позволило рассчитать его орбиту. К нам на планету он прибыл из внешнего пояса астероидов, расположенного ближе к Юпитеру.

"По сути, это часть Солнечной системы, возрастом 4,5 миллиарда лет, которая прошла глубокую заморозку. У метеорита вообще не было шансов измениться с допланетарного времени. Его анализ даст нам представление о том, какой была наша Солнечная система до того, как там появились планеты", - объясняет профессор Сара Рассел из Музея естествознания.

Для того чтобы получить образец подобного типа, американское и японское космические агентства отправляли зонды в космос, к астероидам. Но британским ученым повезло больше - редкий материал буквально упал с неба.

"Да, на него подействовало прохождение через атмосферу, но он все равно должен быть очень близок к первозданному составу. По счастью, житель Уинчкомба нашел его в течение 12 часов после падения. Более идеальной ситуации трудно придумать", - радуется Ричард Гринвуд.

Glasgow University Метеорит с таким химическим составом в Великобритании обнаружен впервые.

Трудно переоценить, насколько эта находка важна для британской науки. Последний раз в Великобритании находили обломки метеорита 30 лет назад. В 1991 году, когда Артур Петтифор из деревни Глаттон недалеко от Питерборо (восточная Англия) буднично пропалывал лук в своем огороде, на его лужайку упал 10-сантиметровый камень, который в итоге назвали Глаттонским метеоритом.

Возможно, где-то на лужайках Уинчкомба все еще лежат обломки свежего метеорита, ожидая, пока их найдут. Ученые просят местных жителей внимательно смотреть себе под ноги и сообщать, если вдруг они увидят маленькие черноватые камни или даже просто горки темной пыли.

NHM Из таких кусочков 4,5 миллиардов лет назад была построена Солнечная система.