Ситуация критическая ⟩ Идаский региональный кризисный штаб обратился к жителям Ида-Вирумаа
За последний месяц в Ида-Вирумаа удвоилось количество зараженных коронавирусом. Руководитель Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус, руководитель Ида-Вируской Центральной больницы Тармо Баклер, член правления Нарвской больницы Алексей Евграфов, префект Идаской префектуры Тарво Крууп, руководитель Союза местных самоуправлений Ида-Вируского уезда Эве Эаст и руководитель Идаского спасательного центра Айлар Холцманн обращаются ко всем жителям и заведениям Ида-Вирумаа с просьбой помочь уезду выйти из сегодняшней критической ситуации.