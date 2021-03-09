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Китай начал выдавать вакцинные паспорта, Pfizer утверждает, что их вакцина работает против бразильского штамма, Париж не в силах сдержать распространение вируса, а Россия намерена производить "Спутник V" в ЕС.

Париж и его окрестности не справляются с распространением новых штаммов коронавируса, однако власти не спешат вводить локальный локдаун.

Депутат бундестага, хорошо заработавший на продаже масок в разгар пандемии, сложил с себя полномочия из этических соображений, хотя вел бизнес в рамках закона.

О последнем развитии ситуации в мире - в нашем обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за весь период пандемии заболело 117,2 млн человек, умерло 2,6 млн.

В США, где сохраняется самая серьезная эпидемиологическая ситуация, людям, получившим обе дозы вакцины, разрешили встречаться небольшими группами внутри помещений. Ношение масок в общественных местах остается обязательным.

Это первые небольшие послабления, одобренные администрацией Джо Байдена. Ранее ряд штатов снял большую часть ограничений, но решения принимались на местном уровне.

Между тем ученые из Медицинского университета Техаса на основании лабораторных исследований утверждают, что вакцина Pfizer нейтрализует "бразильский" штамм коронавируса.

Кровь, взятая у людей, привитых Pfizer, нейтрализовала спроектированную версию вируса, имеющую такие же мутации в шиповой части, как и штамм P.1, названный бразильским.

Европа: распри и стартапы

Россия заключила первый договор о производстве вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза. Этим с июля займется итало-швейцарская фармакологическая компания Adienne, базирующаяся в Ломбардии на севере Италии.

Спутник V. Getty Images

Европейское агентство лекарственных средств пока не одобрило применение "Спутника V" на территории ЕС, но некоторые страны уже начали использовать российскую вакцину. Накануне представитель регулятора Криста Виртхумер-Хоч предостерегла страны блока от скоропалительных решений, сравнив российский препарат с "русской рулеткой". Производители "Спутник V" потребовали от нее извинений, назвав подобные комментарии политически мотивированными, что негативно отражается на процессе утверждения препарата европейскими партнерами.

Франция. Getty Images

Глава департамента здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что больницы Парижа и окрестностей работают на пределе возможностей из-за распространения новых штаммов вируса, которые пока не удается сдержать. При этом власти не будут вводить региональный локдаун.

В Париже и во всем столичном регионе проживает примерно шестая часть всего населения Франции. Накануне минздрав приказал больницам сократить на 40% плановые курсы лечения и процедуры, чтобы освободить места и персонал для ковид-пациентов в тяжелом состоянии.

В сельской местности Швеции возобновили работу продуктовые магазины, многие из которых вынужденно закрылись из-за пандемии, но работать они будут по совершенно новому принципу.

В них нет продавцов и вообще никакого обслуживающего персонала, а некоторые торговые точки - размером со строительный вагончик. Соответственно, ассортимент состоит только из товаров первой необходимости. Попасть внутрь можно 24 часа в сутки, открыв дверь через специальное приложение компании-владельца. Далее покупатель сканирует баркоды своих покупок, и деньги списываются с кредитной карты, которую надо предварительно зарегистрировать.

Этот стартап был придуман в Стокгольме еще в 2018 году, когда многие сельские магазины стали закрываться по причине убыточности. Пандемия коронавируса подстегнула его авторов завершить разработки в кратчайшие сроки. На следующем этапе магазины самообслуживания будут протестированы в отдаленных районах стран Азии.

Скандал в Германии

Депутат бундестага от правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Николас Лёбел отказался от мандата после того, как стало известно, что его компания заработала около четверти миллиона евро на закупках и продажах медицинских масок в разгар пандемии. О незаконности сделок речи не идет, но внимание истеблишмента и общественности привлекла этическая сторона вопроса.

Продажи масок происходили в федеральной земле Баден-Вюртемберг, которая является избирательным округом Лёбела. Через неделю там пройдут региональные выборы, на которых Лёбел должен был переизбраться.

Подобная ситуация сложилась еще с одним членом парламента Германии от партии Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС), являющейся партнером ХДС по правящей коалиции.

Немецкие социологи говорят, что представители ХДС/ХСС в целом сильно ухудшили свои позиции на местах на фоне пандемии. В сентябре этого года в Германии пройдут парламентские выборы, и успех нынешней коалиции совсем не очевиден. Ожидается, что после выборов канцлер Германии Ангела Меркель, управлявшая страной больше 15 лет, покинет свой пост.

Ситуация в мире

Китай стал первой в мире страной, запустившей программу выдачи так называемых вакцинных паспортов. Это документ, который каждый житель Китая, прошедший вакцинацию, может скачать на специальной цифровой платформе и предъявлять для поездок за границу. Разговоры о введении такого рода паспорта ведутся во многих странах мира уже давно.

Сторонники инициативы уверены, что она поможет скорее открыть международные границы и восстановить мировую экономику. Противники предрекают, что такие паспорта станут первым шагом к установлению тотального контроля властей над своими гражданами.