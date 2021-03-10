Фото ⟩ Вдали от шума городского: рядом с Таллинном продается дом, о котором мечтает каждая семья
В поселке Арукюла продается дом с энергопотреблением класса «А», пишет Kodustiil.
В поселке Арукюла продается дом с энергопотреблением класса «А», пишет Kodustiil.
Двухэтажный дом, сданный в эксплуатацию в 2016 году, построен в соответствии с требованиями пассивного дома. Живущим в нем гарантирован впечатляющий класс энергопотребления «А» и, как следствие, низкие затраты на отопление.
В строительстве особняка использован произведенный в Эстонии клееный брус, что обеспечивает уютный микроклимат в помещении. На южной стороне первого этажа дома установлены тройные стеклопакеты от пола до потолка, дающие много естественного света.
На первом этаже находятся прихожая, ванная с туалетом, гостиная, кухня, три спальни и кабинет. На втором этаже - просторный холл с мансардными окнами, который будущий хозяин может спроектировать и оформить по своему усмотрению. На западной стороне дома есть сарай, где можно хранить инструменты и материалы.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.