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Странная ванная комната в обычном доме заставляет задуматься: как там мыться?

Maja Ameerikas. ФОТО: realtor.com

Кухня или гостиная открытой планировки - сегодня дело обычное. Но когда без дверей оставляют другие помещения, это вызывает, по меньшей мере, удивление, считает Kodustiil.

Выставленный  в Бостоне на продажу дом похож на любой другой, но одна из ванных комнат крайне необычна. А именно: в этой ванной с туалетом вообще нет дверей, а что еще хуже, так это то, что данный странный санузел с открытой планировкой находится на первом этаже, сразу рядом с входной дверью.  

Дом с открытой ванной. ФОТО: realtor.com

За дом просят 899 000 долларов США, или чуть больше 754 441 евро, передает nypost.com. Пользователи социальных сетей, прокомментировавшие это объявление, считают такую планировку кошмарной. 

Дом с открытой ванной. ФОТО: realtor.com

«Сейчас ВСЕ должно быть открытым? Когда же этот ужас закончится?» - с желчью спросил один пользователь Instagram. «Это один из моих кошмаров», - добавил другой.

Больше фотографий можно увидеть ЗДЕСЬ.

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