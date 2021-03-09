Странная ванная комната в обычном доме заставляет задуматься: как там мыться?
Кухня или гостиная открытой планировки - сегодня дело обычное. Но когда без дверей оставляют другие помещения, это вызывает, по меньшей мере, удивление, считает Kodustiil.
Кухня или гостиная открытой планировки - сегодня дело обычное. Но когда без дверей оставляют другие помещения, это вызывает, по меньшей мере, удивление, считает Kodustiil.
Выставленный в Бостоне на продажу дом похож на любой другой, но одна из ванных комнат крайне необычна. А именно: в этой ванной с туалетом вообще нет дверей, а что еще хуже, так это то, что данный странный санузел с открытой планировкой находится на первом этаже, сразу рядом с входной дверью.
За дом просят 899 000 долларов США, или чуть больше 754 441 евро, передает nypost.com. Пользователи социальных сетей, прокомментировавшие это объявление, считают такую планировку кошмарной.
«Сейчас ВСЕ должно быть открытым? Когда же этот ужас закончится?» - с желчью спросил один пользователь Instagram. «Это один из моих кошмаров», - добавил другой.
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