Странная ванная комната в обычном доме заставляет задуматься: как там мыться?

Выставленный в Бостоне на продажу дом похож на любой другой, но одна из ванных комнат крайне необычна. А именно: в этой ванной с туалетом вообще нет дверей, а что еще хуже, так это то, что данный странный санузел с открытой планировкой находится на первом этаже, сразу рядом с входной дверью.