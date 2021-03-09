Эстония ходатайствует о 660 000 доз вакцины Pfizer

«Из-за распространения коронавируса, которое усилилось в последние недели, мы вынуждены установить дополнительные ограничения для сокращения контактов между людьми, но для уменьшения случаев серьезных заболеваний важно быстро продолжать вакцинацию. Основным препятствием для успешного течения вакцинация до сих пор было ограниченное количество вакцин, поступавших в Эстонию, и неуверенность в поставках, которая сгладится во втором квартале. В настоящее время ведутся обсуждения на уровне Европейского Союза, в ходе которых мы также можем запросить дополнительные дозы вакцин для Эстонии. Мы используем эту возможность, чтобы ускорить вакцинацию», - сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк.