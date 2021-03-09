Эстония ходатайствует о 660 000 доз вакцины Pfizer
На сегодняшнем заседании члены правительства поддержали предложение министра здравоохранения и труда Танеля Кийка запросить 660 552 дополнительные дозы вакцины Pfizer/BioNTech, пишет Postimees.
На сегодняшнем заседании члены правительства поддержали предложение министра здравоохранения и труда Танеля Кийка запросить 660 552 дополнительные дозы вакцины Pfizer/BioNTech, пишет Postimees.
С постепенным поступлением дополнительных доз в Эстонию можно увеличить темпы вакцинации со второго квартала.
«Из-за распространения коронавируса, которое усилилось в последние недели, мы вынуждены установить дополнительные ограничения для сокращения контактов между людьми, но для уменьшения случаев серьезных заболеваний важно быстро продолжать вакцинацию. Основным препятствием для успешного течения вакцинация до сих пор было ограниченное количество вакцин, поступавших в Эстонию, и неуверенность в поставках, которая сгладится во втором квартале. В настоящее время ведутся обсуждения на уровне Европейского Союза, в ходе которых мы также можем запросить дополнительные дозы вакцин для Эстонии. Мы используем эту возможность, чтобы ускорить вакцинацию», - сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк.
Европейская комиссия подписала основное соглашение Pfizer/BioNTech в ноябре, по которому Эстония подала заявку на 603 876 доз вакцины и дополнительно - 100 000 доз. На сегодняшний день Европейская комиссия заключила дополнительное соглашение с производителем вакцины, по которому Эстония запрашивает 250 000 доз и дополнительно - 100 000 доз.
В настоящее время в руководящей комиссии Европейского союза по совместным закупкам вакцин против COVID-19 ведутся обсуждения с целью частичного перераспределения первоначально запрошенных количеств между государствами-членами и изменения графиков поставок. Это дает Эстонии возможность подать заявку на увеличение ранее утвержденного количества. Сегодняшним решением Эстония просит дополнительные 660 552 дозы вакцины Pfizer/BioNTech при условии, что их начнут поставлять со второго квартала.