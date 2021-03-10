Денис Бородич: вакцины нет, в TLT болеет каждый пятый

У нас нет дополнительной техники, стоящей у забора, и людей, которые ждут вызова на работу. Порядка 15-20% работников TLT находятся ли в самоизоляции, либо на больничном. 3

Изыскать дополнительные кадры – просто нереально. Тем более, что работники общественного транспорта не могут работать на удаленке.

Удивительно, что общественный транспорт считается приоритетом, многие требуют что-то уплотнить и увеличить, но при этом его работники не входят в приоритетную группу на вакцинацию. 3

– Почему им не положена ускоренная вакцинация? И что вы, как руководитель, предприняли для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки? Готов ли TLT вложиться в этот процесс, взять инициативу в свои руки по примеру VKG и Eesti Energia, которые намерены чуть ли не вступить в переговоры с производителями вакцины, чтобы получить дополнительные партии?

– Мы еще в прошлом году на обсуждении плана вакцинации правительством делали предложение Департаменту здоровья обратить внимание на работников общественного транспорта. От этой сферы в тяжелое время зависит функциональность нашей страны.

С вопросом о вакцинации мы обратились в соответствующие инстанции, но увы… Готовность помочь со стороны города тоже есть, но вакцины нет. 3

– Почему вам не начать искать вакцину самостоятельно, вступив в переговоры с производителем?

– Я не верю в модель «государство в государстве». Надеюсь на здравый смысл политиков и правительства. Без нормально функционирующего общественного транспорта страна рухнет.

– Есть ли замена заболевшим? Как решается проблема? Просто прореживается график?

– Ничего не прореживается. Мы работаем в прежнем режиме и находим решения. Это огромный вызов для предприятия.

В течение года график движения не был нарушен ни разу. 3

– Отслеживается ли уровень заражения в общественном транспорте? Есть ли у вас какая-то информация?

– Принято пугать общественным транспортом. Если смотреть на объективную статистику, транспорт не входит в пятерку тех мест, где люди чаще всего заражаются. 3

На первых местах – семья и трудовые коллективы. Театры, транспорт и общепит доказательных связей не имеют.

– В курсе ли вы, что из соседнего Маарду целый год зараженные люди ездили тестироваться в Таллинн, в том числе на столичном транспорте? Можно ли после этого утверждать, что в общественном транспорте всё в порядке и риски заразиться – минимальны?

– Мы много внимания уделяем безопасности и дезинфекции. Этим занимаются порядка 70 человек ежедневно. При этом мы не можем быть няньками для пассажиров и нести за них личную ответственность. Мы выполняем все обязательства перед заказчиком (городом) и пассажирами.

– По большому счету, маардуский фактор заражения вас не волнует?

– У нас нет отдельной статистики по зараженным пассажирам из Маарду и не было соответствующих контактов с Департаментом здоровья. Это спекулятивная тема.

– Это не спекуляция, а факт, подтвержденный в нашей студии мэром Маарду. Владимир Архипов признал, что в Маарду целый год не было передвижной лаборатории и жителям приходилось ездить тестироваться в Таллинн на общественном транспорте.

– Оценка влияния – это спекулятивная тема.

– Узаконят ли санкции против нарушителей масочного режима? Помогает ли вам МуПо и полиция?

– Полиция вместе с Департаментом здоровья занимается проверкой ношения масок в транспорте. Параллельно проводят свои акции городские службы и МуПо, в том числе предлагая бесплатно маски. Статистика показывает, что количество пассажиров без масок значительно уменьшилось.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: будет ли установлен лимит на количество пассажиров в транспорте? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees / Scanpix Baltics

В какой мере ограничения коснутся общественного транспорта в Таллинне?

Будет ли установлен лимит на количество пассажиров в транспорте?

Реально ли уплотнить график движения во избежание толкучек?

Как много водителей заражено коронавирусом? Есть ли замена заболевшим?

Отслеживается ли уровень заражения в общественном транспорте?

Предусмотрена ли ускоренная вакцинация для водителей?

Узаконят ли санкции против нарушителей масочного режима?