Денис Бородич: вакцины нет, в TLT болеет каждый пятый
- Для уплотнения графика нет людей, да и техника у забора не простаивает
- 15-20% работников TLT находятся в самоизоляции либо на больничном
- Мифы о необходимости уплотнения движения – это выдумки политиков
- Удивительно, что работникам транспорта не положена вакцинация
С четверга по всей Эстонии вступают в силу жесткие ограничения. Что изменится в общественном транспорте Таллинна? Готово ли руководство TLT уплотнить график движения? Возможно ли введение лимита на число пассажиров во время локдауна?