Ср, 10.03.2021
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Денис Бородич: вакцины нет, в TLT болеет каждый пятый

  • Для уплотнения графика нет людей, да и техника у забора не простаивает
  • 15-20% работников TLT находятся в самоизоляции либо на больничном
  • Мифы о необходимости уплотнения движения – это выдумки политиков
  • Удивительно, что работникам транспорта не положена вакцинация

С четверга по всей Эстонии вступают в силу жесткие ограничения. Что изменится в общественном транспорте Таллинна? Готово ли руководство TLT уплотнить график движения? Возможно ли введение лимита на число пассажиров во время локдауна?

Тему прокомментировал в студии Postimees председатель правления AS Tallinna Linnatransport (TLT) Денис Бородич.

Выдержки из беседы:

– Жесткие ограничения отразятся на общественном транспорте? Будет ли TLT рассредоточивать людей в автобусах?

– Изменение графиков работы общественного транспорта не обсуждается. В четверг по сравнению со средой ничего не изменится.

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– То есть, TLT не ставит перед собой задачу рассредоточить людей в автобусе хотя бы в часы пик? Ведь предприятия остаются открытыми, люди продолжат ездить на работу…

– Мне не особо понятен ваш вопрос.

– Нужно ли что-то предпринимать, чтобы избежать толкучек в автобусах?

– Например, что?

– Например, пускать автобусы в час пик парами…

– Точное рассмотрение подобных вопросов – ежедневная работа службы планирования и городских диспетчерских. Мы постоянно мониторим уровень загруженности и можем оперативно реагировать: короткие автобусы заменять на длинные и так далее.

– О чем говорит статистика загруженности транспорта?

– Хочу развеять мифы, создаваемые политиками, о том, что, мол, давайте увеличим частоту движения общественного транспорта. Для уплотнения линий нужно два фактора: дополнительный подвижной состав и работники.

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Да, у нас есть резервы, но они предназначены для замены сломавшихся автобусов. Ни одна нормальная компания или частный предприниматель не будут на всякий случай держать дополнительный подвижной состав, потому что каждая единица техники – это огромная инвестиция.

Один новый, короткий газовый автобус стоит 250 000 евро. Длинный автобус стоит 310 000 евро. Новый трамвай стоит 3 000 000 евро.

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Мы существуем на деньги налогоплательщиков. Почему мы должны играть по другим правилам игры?

– Но речь идет о здоровье населения в критический момент…

– Неужели вы думаете, что у производителя, даже если бы мы захотели заказать автобусы дополнительно, они стоят у забора на всякий случай? Это просто некомпетентные предложения!

– Вы так и не ответили на вопрос о том, есть ли у вас статистика загруженности транспорта? И во сколько обойдется дублирование маршрутов в часы пик?

– Дополнительных единиц техники у нас нет. Дублирование неразумно.

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Прошлой весной говорили, что 15 человек в гармошке – это нормальная загруженность. По этой причине мы не сокращали частоту движения, хотя количество пассажиров упало в разы.

– Вы рассчитываете на естественный спад пассажиропотока?

– Эта тенденция уже наблюдается. Чем больше ограничений вводится государством, тем больше это влияет на пассажиропоток. Каждому пассажиру дать по автобусу – это не очень продуктивный вариант.

– Возможно ли установить лимит на количество людей в автобусе? По примеру продуктовых магазинов, к которым с завтрашнего дня будет применяться требование о заполняемости на 25%...

– Не буду спекулировать на эту тему. Это компетенция Департамента здоровья, который высчитывает нормы: минимум, максимум и т.д. Пускай выходят с соответствующим предложением.

Что касается уплотнения движения… С одной стороны, это технический персонал. С другой стороны, для этого нужен и административный персонал.

У нас нет дополнительной техники, стоящей у забора, и людей, которые ждут вызова на работу. Порядка 15-20% работников TLT находятся ли в самоизоляции, либо на больничном.

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Изыскать дополнительные кадры – просто нереально. Тем более, что работники общественного транспорта не могут работать на удаленке.

Удивительно, что общественный транспорт считается приоритетом, многие требуют что-то уплотнить и увеличить, но при этом его работники не входят в приоритетную группу на вакцинацию.

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– Почему им не положена ускоренная вакцинация? И что вы, как руководитель, предприняли для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки? Готов ли TLT вложиться в этот процесс, взять инициативу в свои руки по примеру VKG и Eesti Energia, которые намерены чуть ли не вступить в переговоры с производителями вакцины, чтобы получить дополнительные партии?

– Мы еще в прошлом году на обсуждении плана вакцинации правительством делали предложение Департаменту здоровья обратить внимание на работников общественного транспорта. От этой сферы в тяжелое время зависит функциональность нашей страны.

С вопросом о вакцинации мы обратились в соответствующие инстанции, но увы… Готовность помочь со стороны города тоже есть, но вакцины нет.

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– Почему вам не начать искать вакцину самостоятельно, вступив в переговоры с производителем?

– Я не верю в модель «государство в государстве». Надеюсь на здравый смысл политиков и правительства. Без нормально функционирующего общественного транспорта страна рухнет.

– Есть ли замена заболевшим? Как решается проблема? Просто прореживается график?

– Ничего не прореживается. Мы работаем в прежнем режиме и находим решения. Это огромный вызов для предприятия.

В течение года график движения не был нарушен ни разу.

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– Отслеживается ли уровень заражения в общественном транспорте? Есть ли у вас какая-то информация?

– Принято пугать общественным транспортом. Если смотреть на объективную статистику, транспорт не входит в пятерку тех мест, где люди чаще всего заражаются.

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На первых местах – семья и трудовые коллективы. Театры, транспорт и общепит доказательных связей не имеют.

– В курсе ли вы, что из соседнего Маарду целый год зараженные люди ездили тестироваться в Таллинн, в том числе на столичном транспорте? Можно ли после этого утверждать, что в общественном транспорте всё в порядке и риски заразиться – минимальны?

– Мы много внимания уделяем безопасности и дезинфекции. Этим занимаются порядка 70 человек ежедневно. При этом мы не можем быть няньками для пассажиров и нести за них личную ответственность. Мы выполняем все обязательства перед заказчиком (городом) и пассажирами.

– По большому счету, маардуский фактор заражения вас не волнует?

– У нас нет отдельной статистики по зараженным пассажирам из Маарду и не было соответствующих контактов с Департаментом здоровья. Это спекулятивная тема.

– Это не спекуляция, а факт, подтвержденный в нашей студии мэром Маарду. Владимир Архипов признал, что в Маарду целый год не было передвижной лаборатории и жителям приходилось ездить тестироваться в Таллинн на общественном транспорте.

– Оценка влияния – это спекулятивная тема.

– Узаконят ли санкции против нарушителей масочного режима? Помогает ли вам МуПо и полиция?

– Полиция вместе с Департаментом здоровья занимается проверкой ношения масок в транспорте. Параллельно проводят свои акции городские службы и МуПо, в том числе предлагая бесплатно маски. Статистика показывает, что количество пассажиров без масок значительно уменьшилось.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: будет ли установлен лимит на количество пассажиров в транспорте? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees / Scanpix Baltics
  • В какой мере ограничения коснутся общественного транспорта в Таллинне? 
  • Будет ли установлен лимит на количество пассажиров в транспорте?
  • Реально ли уплотнить график движения во избежание толкучек? 
  • Как много водителей заражено коронавирусом? Есть ли замена заболевшим?
  • Отслеживается ли уровень заражения в общественном транспорте?
  • Предусмотрена ли ускоренная вакцинация для водителей?
  • Узаконят ли санкции против нарушителей масочного режима?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara 

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