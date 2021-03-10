Рейтинги: поддержка Центристской партии упала до самого низкого уровня с начала 2019 года
Согласно последним показателям, продолжается рост популярности ведущей Партии реформ. Ее популярность превысила 35 процентов.
Согласно последним показателям, продолжается рост популярности ведущей Партии реформ. Ее популярность превысила 35 процентов.
По данным опроса, проведенного социологической фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut (Институт общественных исследований), Партию реформ поддерживают 35,5 процента электората, Консервативную народную партию (EKRE) 19,8 процента, а Центристскую партию - 17,7 процента обладающих правом голоса граждан.
Популярность Партии реформ растет восьмую неделю подряд и впервые превысила взятый в декабре 2019 года рубеж в 35 процентов. Популярность Центристской партии за неделю снизилась на 1,3 процента и находится теперь на самом низком уровне с начала 2019 года, когда началось наблюдение Norstat Eesti за рейтингами партий. Популярность EKRE на самом высоком с начала 2019 года уровне.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (12 процентов), Социал-демократическая партия (6,4 процента) и "Отечество" (5,3 процента). Популярность партии «Ээсти 200» снижается девятую неделю подряд, ни у одной из партий снижение популярности не было таким продолжительным. До этого рейтинг партии рос 10 недель подряд, что также было самым продолжительным периодом с начала 2019 года.
Коалиционные партии поддерживает 53,2 процента респондентов, а оппозиционные 31,5 процента.
НКО Ühiskonnauuringute Instituut — учрежденный в январе 2016 года аналитический центр по изучению происходящих в обществе Эстонии социальных процессов.