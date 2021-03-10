Ограничения затронут бизнес гораздо больше, чем в прошлом году

«Как ни странно, на нас больше всего влияет закрытие строительных магазинов, потому что время от времени что-то срочно бывает нужно, и мы идем покупать это в магазин, как и все остальные», - сказал Мюллер.

По его словам, закрытие магазинов особенно повлияет на тех, кто осуществляет небольшие ремонтно-строительные работы, но, конечно, и на других. «Сроки работ затянутся», - прогнозирует Мюллер. На помощь придет интернет-торговля. В то же время, по его словам, ни одна крупная строительная площадка не была закрыта из-за ограничений на работу.

В строительстве тоже не все просто. ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/

"Это все понятно, конечно, мы надеемся пережить это время вместе", - сказал Мюллер.

Надежда на дополнительный бюджет

Некоторым обслуживающим предприятиям придется существенно перестроить свою работу – например, парикмахерским. Тайво Лейнбок из салона Kuur говорит, что они могут продолжать работать и закрытие им не угрожает. Поскольку по решению правительства учреждение должно заполняться максимум на 25 процентов вместо прежних 50, это означает работу салонов по сменам.

«К счастью, мы небольшой салон, и у нас довольно большое помещение, 48 квадратных метров», - сказал Лейнбок. Если раньше вместе могли работать два парикмахера, с момента введения новых ограничений останется только один. Раньше в помещении могло находиться шесть человек, а теперь три. «Мы будем работать по сменам», - сказал Лейнбок, по мнению которого, в более сложном положении могут оказаться большие парикмахерские с большим количеством парикмахеров на относительно небольшой площади.

«Мы ожидаем, что государство проявит такую же гибкость и продемонстрирует резкий рост дигитализации, с которым уже столкнулись компании, где пришлось на ходу менять бизнес-модели и политику», - сказал глава Viru keskus Когерманн.

Поэтому ожидания от правительства однозначны: наряду с ограничениями необходимо также принять дополнительный бюджет, включающий конкретные меры поддержки, которые будут больше прошлогодних. Помимо субсидии на заработную плату, по мнению Когерманна, пакет помощи для коммерческого сектора должен включать другие субсидии, такие, как поддержка арендной платы, которая будет лучше регулироваться и функционировать.

В то же время, по его словам, предприниматели тоже готовы прийти на помощь государству, как это было в случае с мерами саморегуляции в сфере торговли, которые в итоге сработали – например, был заметен резкий рост ношения масок. «И мы ожидаем, что граждане осознают серьезность ситуации и примут ограничения, тогда мы ее быстрее преодолеем», - сказал руководитель торгового центра.

Коммуникационное бюро правительства сообщило, что пока рано говорить о конкретных мерах поддержки. Пока правительство только объявило, что компенсация экономических потерь, связанных с дополнительными ограничениями, в наиболее пострадавших сферах, будет продолжена. Однако более подробно это еще предстоит обсудить.

Безопасные путешествия станут возможны уже летом

По данным Европейского союза туристических компаний, есть все предпосылки для безопасного путешествия людей по Европе уже этим летом, когда будут введены единые правила.

Несмотря на то, что кризисная ситуация мало чем отличается от ситуации год назад, когда почти все путешествия и туризм были остановлены, сегодня у нас в руках гораздо лучшие карты, чтобы обратить ситуацию вспять, считает Европейский союз туристических компаний.

В настоящее время осуществляются программы вакцинации для обеспечения защиты наиболее уязвимых слоев населения и облегчения нагрузки, которая ложится на европейскую систему здравоохранения. Коронавирусные тесты становятся все более эффективными и проводятся в достаточном количестве, чтобы путешествия возобновились. «Туристические компании применяют строгие стандарты охраны труда и техники безопасности при приеме гостей», - заверили в союзе.

По словам президента союза Павла Невядомского, все, что нам нужно сделать, - это привести требования разных стран к общему уровню и запустить общий европейский план по возобновлению поездок. «Путешественникам и промышленности нужна перспектива того, когда и при каких условиях поездки смогут продолжиться, - сказал он. - В Европе должен быть создан общий план, основанный на аналогичных подходах: ограничениях на поездки исходя из анализа риска, тестировании и медицинских справках».

Союз отмечает, что с начала коронавирусного кризиса в результате систематических и стратегических тестирований на сегодняшний день собрано много сведений. Например, Институт Роберта Коха в Германии, который отвечает за борьбу с заболеваниями и профилактику, изучил, из каких стран прошлым летом было завезено наиболее количество инфекций. Исследование показало, что лишь небольшая часть случаев заболевания была завезена в Германию из отпусков.

По словам Невядомского, это доказывает, что организованный туризм безопасен. «Но нам нужны правильные условия для возобновления поездок, основанные на тестировании, вакцинации и использовании медицинских справок для облегчения путешествий».

Союз представляет около 70 000 туристических агентств и туроператоров в Европе, которые предоставляют консультационные услуги и продают транспортные, жилищные и другие туристические услуги.

Эркки Эрилайд