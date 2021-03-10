Ограничения затронут бизнес гораздо больше, чем в прошлом году
- Лето для туризма потеряно, идет борьба за осень
- В строительстве сроки могут затянуться
- Предприниматели ждут дополнительного бюджета
Ужесточение коронавирусных ограничений в четверг коснется большинства жителей Эстонии. Закрытие закусочных или переход в режим продажи на вынос означает не только трудности для владельцев и сотрудников, но и удар по пищевой промышленности, поскольку спрос уменьшится. Закрытие магазинов, конечно, нанесет удар по их обороту, зато, как и ограничение деятельности закусочных, это пойдет на пользу курьерским фирмам, пишет Postimees.