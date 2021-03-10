На пляже Пирита нашли мертвых лебедей

На этой неделе на пляже Пирита было найдено несколько туш лебедей, одна из которых лежала вчера вечером вблизи пиритаского пляжного здания между кучами снега на границе воды и суши. Семь умерших птиц убрали с прибрежной полосы несколькими днями ранее.

«Если прежде сообщения о гибели птиц из-за птичьего гриппа поступали с Сааремаа, из Ляэне-Вирумаа и из нескольких прибрежных районов Харьюмаа, то теперь птичий грипп, вероятно, достиг и Пирита. О мертвых птицах известил смотритель пляжа, который собрал туши лебедей и уничтожил их в соответствии с требованиями. Минимум об одной птице сообщили в социальных сетях», - сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

По его словам, картина пугающая, люди сбиты с толку такими находками и не знают, как действовать дальше. «Из-за эпидемии к птицам нельзя прикасаться, о мертвых птицах следует сообщать в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA)», - разъяснил Лийнат.

Он отметил, что люди не должны сами собирать мертвых птиц и куда-то их везти. По словам Лийната, ими занимаются специалисты PTA или смотритель пляжа. И делают они это максимально быстро. «Если быстро не убрать мертвых птиц, то с их тушами могут контактировать собаки, лисы или другие птицы, которые могут дальше разносить инфекцию. Быстро распространяющийся птичий грипп может добраться до домашних птиц», - отметил Лийнат.