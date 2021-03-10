Глава немецкой комиссии по вакцинации назвал "Спутник V" хорошим препаратом
Председатель Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно отозвался о российской вакцине "Спутник V". "Это хорошая вакцина, которая, по всей вероятности, когда-нибудь будет допущена и в ЕС. У российских исследователей очень большой опыт в сфере вакцин. "Спутник V" разработан умело", - заявил он в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в среду, 10 марта.