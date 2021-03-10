58-летний мужчина пытался взорвать здание прокуратуры в Таллинне
Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого 58-летнему мужчине предъявлено обвинение в плане установить у здания прокуратуры на Лубья, 4 в Таллинне самодельное взрывное устройство. Благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов, обвиняемый не смог довести задуманное до реализации, также выяснилось, что подобное поведение было свойственно этому человеку и раньше, пишет Postimees.