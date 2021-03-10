58-летний мужчина пытался взорвать здание прокуратуры в Таллинне

По словам руководившей следствием старшего прокурора Катрин Паэсоо, собранные доказательства подтверждают, что обвиняемый основательно подготовился к этому преступлению.

«Он неоднократно ходил к дому на Лубья, 4, чтобы найти место, где разрушения будут максимально большими. Имеет значение и то, что он планировал установить взрывные устройства у двух домов: у входов в прокуратуру и уездный суд. У него имелась сменная одежда, он планировал использовать маску, продуманы были и пути отступления. Реализовать план преступления он собирался в мае, но в последний момент решил перенести все на осень, когда на улице темнее, чтобы свести риск опознания себя к минимуму», - описала Паэсоо.

По оценке прокуратуры, прежние поступки обвиняемого говорят о его давней ненависти в отношении правоохранительных органов. «Хотя взрывное устройство не было настоящим, поведение этого человека говорит о том, что он опасен. Он планировал установить бомбы в конце рабочего дня, то есть его не волновала возможность того, что он представляет угрозу для жизней находящихся в это время в доме людей», - добавила Паэсоо. Преступление не было доведено до конца, поскольку 29 мая полиция задержала этого человека.

По словам прокурора, реальную опасность удалось предотвратить благодаря хорошей работе убойного отдела службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры: «Благодаря умелому сбору информации, проведенному сотрудниками уголовного розыска, и тактической работе предотвращено нападение на учреждение правоохранительных органов. Также мы смогли в рамках данного следствия собрать достаточно новой информации о взрыве у отдела полиции в 1993 году, следствие по которому в свое время было прекращено из-за невозможности доказать вину».

Этот человек обвинялся в организации взрыва, который прогремел в ноябре 1993 года у Кадриоруского отдела полиции Таллинна. Согласно предъявленному обвинению он подложил под стоявшую у дома машину взрывное устройство, в результате взрыва которого двое полицейских были травмированы, а здание получило значительные подтверждения.

По действовавшему тогда Уголовному кодексу, за преступление, квалифицирующееся как умышленное убийство, в качестве наказания предусматривались тюремное заключение на срок от пяти до 15 лет или смертная казнь. Согласно УК, вопрос об истечении срока давности по преступлению, за которое можно было получить смертную казнь, решал суд. Но реакцией УК, вступившей в силу в 1998 году, эту часть закона признали недействительной.

Поскольку согласно редакции Пенитенциарного кодекса от 1 сентября 2002 года, преступление, за которое можно получить пожизненное преступление, больше не имеет срока давности, прокурор решила на основании доказательств, собранных в рамках нового следствия, предъявить этому человеку обвинение и по эпизоду 1993 года.

«Совершенное в ноябре 1993 года преступление не утратило срока давности в 2002 году и, по нашей оценке, положение обвиняемого в понимании Пенитенциарного кодекса не смягчилось, поэтому мы считаем, что это преступление до сих пор актуально», - объяснила Паэсоо.

Государственный суд решил не принимать в производство жалобу прокуратуры, которой она требовала аннулировать решение окружного суда, согласно которому преступление 1993 года больше не учитывается из-за истечения срока давности, поэтому этот эпизод все же был убран из уголовного дела.

58-летний мужчина обвиняется в обороте взрывных устройств и важных частей для них, предотвращенной попытке незаконного оборота взрывчатых веществ и заключении договора об умышленном убийстве.