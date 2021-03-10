Ср, 10.03.2021
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  • Перепутавший поезд человек чуть не замерз насмерть

Перепутавший поезд человек чуть не замерз насмерть

Поезд. Фото иллюстративное. ФОТО: Margus Ansu

В ночь на среду спасатели получили вызов от человека, который перепутал поезд, оказался на улице и чуть не замерз насмерть.

В начале первого ночи в Центр тревоги позвонил человек, который рассказал, что сел не в тот поезд, случайно заснул в последней электричке и оказался в Аэгвиду. Попасть домой в Кехра он был уже не состоянии. На улице были 11 градусов мороза. Около часу ночи спасатели нашли мужчину и отвезли домой.

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