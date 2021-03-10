Перепутавший поезд человек чуть не замерз насмерть

В начале первого ночи в Центр тревоги позвонил человек, который рассказал, что сел не в тот поезд, случайно заснул в последней электричке и оказался в Аэгвиду. Попасть домой в Кехра он был уже не состоянии. На улице были 11 градусов мороза. Около часу ночи спасатели нашли мужчину и отвезли домой.