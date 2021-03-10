Исключительно критическая ситуация с COVID-19: Литва предложила помощь Эстонии

«Мы информировали, что готовы помочь, теперь просто ждем от коллег в Эстонии, чтобы они указали конкретные потребности, чем мы можем помочь», - сказала премьер журналистам в сейме в среду.

По ее словам, Литва могла бы направить в Эстонию бригаду медиков, но сейчас нужно получить ответ. Шимоните также подтвердила, что сейчас с визитом в Эстонию отправился министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

«Возможно, силами медиков - могли бы направить бригаду медиков, или какими-то другими средствами (...)», - сказала глава кабмина.

В Эстонии из-за стремительного распространения британского штамма коронавируса с четверга вводится жесткий карантин, а премьер-министр страны Кая Каллас назвала ситуацию исключительно критической.